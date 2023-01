Las siete vidas de Rafa Nadal alimentan sus esperanzas tras caer en Australia

Su eliminación en Australia por lesión no es nueva. Y siempre que ha sucedido Rafa se ha levantado para sorprender. La última vez, en Roland Garros Por eso en Betfair permanece inalterable los pronósticos para su temporada con optimismo para los torneos de Grand Slam y, especialmente, para París

Rafa Nadal ha sido eliminado del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y en el que defendía título, tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final del segundo set. El balear, cabeza de serie número 1 del torneo, tuvo que pedir atención médica en el tramo final del segundo parcial, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo. Ha sido tratado a la altura de la cadera izquierda.

Un duro golpe para el comienzo de año de Nadal, pero los pronósticos no son pesimistas. Todo lo contrario, para el próximo Grand Slam se mantiene entre los tres principales favoritos y se paga a 3.75€ por euro apostado a que vuelve a reinar en la arcilla de París. Las resurrecciones de Nadal no son cosa nueva. La última sucedió hace nada.

El indiscutible rey de la tierra reapareció en un atípico 2020 en el Foro Itálico de Roma (septiembre) tras una larga ausencia en plena pandemia. De hecho, Rafa fue el único tenista que no había jugado tras el parón. Nadal renunció a aquella mini gira americana de pista dura por alcanzar el objetivo del año que era Roland Garros. De ahí que retornase a la competición oficial 200 días después de conquistar el título de Acapulco (febrero). Rafa no pasó de cuartos, pero logró su objetivo: levantar Roland Garros otra vez, aunque fuera en pleno mes de octubre.

También el año pasado pasó un calvario para dominar la tierra batida de París. Cayó eliminado en octavos de Roma ante Shapovalov, justo cuando apareció de manera más cruda la última lesión crónica que le ha generado más miedos por ser un dolor imposible de calmar salvo por inyecciones. Aún así, este Ave Fénix con raqueta resucitó y reinó de nuevo en París. Nadal siempre vuelve.

Más de 200 días fuera

Ahora en Australia sus palabras se parecen mucho a aquellas que pronunció tras caer en Roma hace un año. “No voy a negar que estoy destrozado. No sé si me he roto el músculo o he tenido un problema articular en la cadera. Tengo que hacerme las pruebas para ver qué ha ocurrido. Bien no me siento. Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor”, confesaba nada más acabar el choque ante McDonald y tras decir adiós a Australia. Las molestias le persiguen. Durante el partido de cuartos de Wimbledon en 2022 ante el estadounidense Taylor Fritz, Rafa Nadal sintió un fuerte dolor en el abdomen que estuvo a punto de hacer que se retirara del encuentro. Ganó el partido, pero terminó retirándose al día siguiente.

A pesar de la cantidad de lesiones que han marcado su trayectoria profesional -rodillas, pies, codos, muñeca, abdominal- aquella puso inicio a un parón largo, muy largo. De hecho, sólo en una ocasión había estado más tiempo alejado del circuito. Fue en 2012. Desde que perdió con Lukas Rosol en la segunda ronda de Wimbledon hasta que se estrenó en Viña del Mar, ya 2013 con Federico Delbonis pasaron 223 días. Una tendinitis en el tendón rotuliano y un virus estomacal le frenaron en su día. Entonces tenía 26 años.

Sin consecuencias para el resto de la temporada

Ese afán por remontar, por estar siempre ahí, se nota también en otros grandes. Según los pronósticos de Betfair, Nadal tampoco se descuelga del presagio de Wimbledon este año y eso que es el tipo de pista, entre los cuatro Grand Slam, que menos se adapta a su tenis. Que Nadal vuelva a reinar en Londres se paga a 9.5€ por euro apostado y está dentro de los cinco principales favoritos al título. Lo mismo sucede con el US Open de 2023 donde Nadal también está entre los cinco primeros y se paga a 10€ por euro apostado a que reina en Nueva York una vez más.

En el ‘Hall of Fame’ del tenis

El recuento de las lesiones de Rafael Nadal es una prueba de lo rocoso que ha sido su camino hacia la gloria, pero a pesar de esto, entendió cómo adaptarse a las circunstancias con la finalidad de seguir siendo competitivo. La historia del Rey de la Arcilla todavía tiene páginas por escribir y los apostantes lo saben. Veremos si las lesiones respetan las últimas pinceladas de una leyenda viviente. Mientras tanto, ya tiene un lugar asegurado en la mesa de Roger Federer, Pete Sampras, Rod Laver, Andre Agassi y otros genios de la historia de este deporte.