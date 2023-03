Siete factores que motivan al Liverpool para creer en el milagro ante el Real Madrid

En Betfair, el 0-3 de los reds ante el Madrid en el Bernabéu no alcanza una cuota muy alta si atendemos a lo complicado del reto El 7-0 ante el United llena de optimismo a los reds que, junto al Real Madrid, acumula remontadas históricas en su trayectoria en la historia de la Champions

El defensa del Liverpool, Virgil Van Dijk admite que se enfrentan a un reto “imposible” para mantener vivo su sueño en la Champions League, después de la dura derrota 2-5 en la ida de octavos de final ante el Real Madrid. Los de Jürgen Klopp se adelantaron el marcador con un 2-0 en Anfield, pero terminaron encajando cinco goles en el encuentro con el 14 veces campeón, su mayor derrota en casa en Europa. “Tenemos una tarea imposible en Madrid en tres semanas, pero cuando llegue el momento, nos concentraremos y lo daremos todo para representar al club lo mejor posible”, dijo Jurgen Klopp al finalizar el encuentro.

La realidad es que, en muy poco tiempo, ha pasado algo inaudito y fue el 7-0 que el Liverpool le endosó a su rival de toda la vida, el Manchester United, en el gran clásico del fútbol inglés. Un gran aliciente para creer en la remontada ante el Real Madrid en un club acostumbrado a grandes gestas a lo largo de su historia. Según los pronósticos de Betfair, que el Liverpool gane, por ejemplo, 0-3 en el Santiago Bernabéu y fuerce la prórroga se paga a 25€ por euro apostado y se sitúa en una cuota no muy alta si atendemos a lo complicado del reto. Que se clasifique el Real Madrid cotiza a 1.02€ por euro apostado mientras que los apostantes de Betfair sitúan en 13€ por euro apostado a que los reds consiguen la machada y eliminan a los blancos en el Bernabéu tras el 2-5 de la ida. Un nuevo desafío para los de Klopp que se agarran a siete factores para creer en la gran remontada.

Primero, la historia. El Liverpool se ha caracterizado en Europa por lograr grandes remontadas, como el Real Madrid. Si hay dos clubes acostumbrados a remontar son ellos dos. El Liverpool ganó la Copa de Europa en 2005 tras ir perdiendo en la final ante el Milan al descanso por 0-3. Al final lograron empatar y conquistaron el título en los penaltis. Otro hito fue en 2019, cuando el Barcelona ganó 3-0 en el Camp Nou y cayó 4-0 en Anfield con el famoso gol de Origi tras un córner.

Segundo, el optimismo tras el 7-0. El Liverpool ha jugado desde entonces tres partidos oficiales y ha ganado dos y ha empatado otro. No ha encajado ningún gol y, sobre todo, ha logrado el 7-0 ante el eterno rival lo que inunda al club de un ‘sí se puede’ ante el Real Madrid en la Champions.

Tercero, el factor Salah. La recuperación de la mejor versión del egipcio es una realidad. Con su doblete en el clásico, el faraón se convirtió en el máximo goleador de los reds en Premier League de todos los tiempos con sus 129 goles en 205 partidos en el campeonato. Al conseguir esta marca, superó a Robbie Fowler, que acumulaba 128 goles en 266 partidos. Detrás quedaron otros nombres emblemáticos en Anfield, como Steve Gerrard (120) y Michael Owen (118).

Cuarto, la vuelta de Firmino en estado puro. Ningún futbolista ha estado más presente en las alineaciones de Jürgen Klopp que él. El brasileño ha jugado 345 partidos a las órdenes del alemán durante sus ocho años en Liverpool. Firmino lo ha ganado todo con la camiseta roja, anotando 107 goles y convirtiéndose en un héroe para la parroquia de Anfield. Cuando termine el presente curso terminará también la relación entre ellos pero antes seguro que quiere dejar su sello en otra noche europea histórica.

Quinto, la estabilidad de Darwin Núñez. Ahora, y después del Mundial de Qatar 2022 y con la llegada de Cody Gakpo, que le terminó de sacar presión, Darwin ha comenzado a mostrar su mejor versión y recupera la sonrisa en un campo de juego. Actualmente, Klopp lo está poniendo como extremo izquierdo, pero con la posibilidad de intercambiar posiciones con el nuevo delantero neerlandés y el uruguayo está aprovechando sus oportunidades frente al arco rival.

Sexto, la vuelta del mejor Van Dijk. El que durante mucho tiempo fuera el cinturón de seguridad de Klopp, el central Virgil van Dijk, fue sin duda uno de los jugadores que peor parado salió del Liverpool en la histórica goleada recibida ante el Madrid en Anfield. El neerlandés resultó una sombra de lo que un día fue. Lastrado por las lesiones, la última de ella muy reciente, su peso en el equipo y en el panorama internacional ha ido menguando. En los tres partidos posteriores al Madrid, el Liverpool ha dejado su portería a cero y, en gran parte, es por la vuelta de su mejor versión.

Séptimo, la venganza de Klopp. “No creo que pueda hacer que este equipo dé señales de pánico. Era una final y no arriesgamos lo suficiente. Nos protegimos demasiado porque teníamos miedo de sus contras. Analizar después es fácil. Es un punto más de chispa para revertir el marcador. Es el Real Madrid y es difícil. Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Vinicus… son de clase mundial. Era un grupo bien organizado pero no quiero decir que sea imposible ganarles. Contra City y PSG parecían acabados pero no lo estaban. Algunos jugadores han ganado esta competición cinco veces, pero lo intentaremos”, dijo Klopp al ser preguntado por la mala racha ante el Madrid. Su reto para por fin romper con ese gafe también puede alimentar sus ansias de remontada.