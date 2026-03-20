Shakhtar Donetsk, una lucha que sigue

Shakhtar Donetsk vuelve a hacer ruido en Europa. Su pase a los cuartos de final de la Conference League no es solo una noticia deportiva, también es una demostración de resistencia. El conjunto ucraniano se ha convertido en el primer equipo de su país en alcanzar los cuartos de una competición UEFA desde que el propio Shakhtar lo lograra en la Europa League 2019/20. Y lo ha hecho cargando una mochila que ningún grande del continente conoce de verdad, la del exilio permanente.

Esta temporada, el club ha disputado ya dieciséis partidos europeos, todos lejos de Ucrania. No hay rutina, no hay hogar, no hay normalidad. Sus noches continentales han sido una sucesión de maletas, aeropuertos y estadios prestados, con Cracovia como refugio reciente para sus partidos como local. Aun así, el Shakhtar sigue compitiendo con una personalidad admirable, sosteniéndose sobre una mezcla de talento joven, tradición competitiva y una fortaleza emocional que trasciende lo táctico.

El momento del equipo habla bien de su fútbol, pero sobre todo de su carácter. Bajo la dirección de Arda Turan, el Shakhtar ha encontrado impulso en una campaña cargada de simbolismo, además en el año en que el club celebra su 90 aniversario. Cada victoria tiene algo de reivindicación, como si el escudo recordara en cada viaje que sigue en pie pese a todo.

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En tiempos en los que el fútbol suele medirse en cifras y fichajes, el Shakhtar ofrece algo más poderoso. Compite para ganar, pero también para resistir. Y mientras siga avanzando por Europa, su historia será mucho más que una buena racha. Será la prueba de que incluso lejos de casa, un equipo puede seguir representando a todo un país.