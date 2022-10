Setién desafía a su bestia negra: contra el Athletic comenzó su crisis en el Barça

En Betfair, el Athletic Club es muy favorito ante el Villarreal a pesar de haber bajado el nivel en los últimos partidos ante un Setién que regresa a LaLiga Tanto en Las Palmas como en el Betis y Barça, los resultados del nuevo técnico del Villarreal dejan 9 partidos, 4 derrotas, 3 empates y sólo 2 victorias ante el Athletic

Quique Setién se estrena en LaLiga como entrenador del Villarreal en San Mamés. Después de debutar en Europa en la Conference League su viaje a Bilbao conlleva un mal recuerdo para el técnico cántabro que no guarda un gran balance de sus enfrentamientos ante el club bilbaíno en sus diferentes etapas como entrenador en la élite. Un bagaje que se resume en dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en nueve partidos con Barcelona, Betis y Unión Deportiva Las Palmas.

A estos datos se les añade que, según los pronósticos de Betfair, que el Villarreal gane en Bilbao alcanza una probabilidad implícita del 29,4% mientras que lo haga el Athletic alcanza una probabilidad implícita del 46,5%, muy superior. Es decir, a pesar de dejar muy malas sensaciones en el Camp Nou su último partido de LaLiga, el Athletic es claro favorito y tiene un índice de probabilidad más alto que el submarino amarillo para ganar el partido.

En San Mamés empezó su derrumbe culé

El 13 de enero de 2020, el Barcelona anunció la llegada de Setién después de la salida de Ernesto Valverde, su rival el próximo domingo. Y, curiosamente, ambos duraron apenas 25 partidos en el cargo. "Cuando voy a un equipo garantizo una cosa: va a jugar bien. No tengo un currículum extenso ni títulos, pero he demostrado que me encanta esta filosofía. El objetivo es ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y conseguir los máximos títulos posibles", expresó en su presentación oficial.

Sólo un mes después de llegar al Barcelona, Setién vio en el Athletic su primer momento delicado en can Barça. El 6 de febrero de 2020 cayó por 1-0 ante el Athletic Club y el Barcelona se despidió de la Copa del Rey en cuartos. En marzo llegó el clásico ante el Real Madrid en LaLiga y fue derrota por 2-0 en el Bernabéu. La Champions era el último y gran objetivo para salvar la temporada: el triunfo ante el Nápoles en octavos le dio un poco de crédito, pero el 8-2 del Bayern Munich lo dejó en la lona y en la historia negra de la institución.

Lo peor para Setién viene cuando visita Bilbao. Seis partidos y cinco derrotas en sus visitas con Betis, Barcelona y Las Palmas. Destaca que la primera vez que viajó a San Mamés como entrenador logró su único empate hasta ahora con un 2-2 cuando dirigía a Las Palmas. Con el club canario sufrió la derrota más abultada, un 5-1 en 2017.

El Athletic tiene cogida la medida al Villarreal

Setién debe levantar todo tipo de estadísticas en contra. El Athletic no ha perdido ninguno de sus últimos siete partidos ante el Villarreal en LaLiga (2V 5E), desde una derrota por 0-3 en septiembre de 2018, su racha más larga sin derrota ante los amarillos en la máxima categoría. Además, en casa, el Athletic solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos ante el Villarreal en LaLiga (5V 4E), un 0-3 en septiembre de 2018, tras haber perdido cuatro de sus anteriores cinco como local ante los castellonenses en la competición (1V).

Mal balance en el País Vasco

Al submarino amarillo no se le da bien Euskadi. El Villarreal ha perdido en cuatro de sus últimas cinco visitas a equipos del País Vasco en LaLiga (1V), tantas derrotas como en sus anteriores 14 encuentros a domicilio ante ello en la máxima categoría (6V 4E 4D). El Athletic ha perdido dos de sus últimos tres partidos en LaLiga (1E), tras haber perdido solo uno de sus anteriores ocho en la competición en esta campaña (5V 2E) – perdió el último ante el Barcelona (4-0) y no pierde dos seguidos en LaLiga desde mayo de 2021 (3).

Urge mejora en ataque

Setién deberá mejorar la producción goleadora de su nuevo equipo fuera de casa. Tras cuatro victorias a domicilio entre mayo y agosto de este año, sin recibir gol en las últimas tres, el Villarreal no ha ganado (2E 3D) ni ha conseguido marcar en ninguno de sus últimos cinco desplazamientos en la competición – nunca ha enlazado seis encuentros sin marcar como visitante en su historia en la máxima categoría.

Parejo, fundamental

Para el pase a gol se antoja fundamental en el Villarreal Dani Parejo que asistió los dos goles del Villarreal en el último encuentro en LaLiga, ante el Almería – es ya el jugador del conjunto castellonense que ha dado más asistencias en la competición en el año 2022 (6). En el Athletic destaca que Iker Muniain no ha marcado ningún gol en los 10 encuentros que ha disputado con el Athletic en LaLiga 2022-23 – no se quedaba sin anotar en sus primeros 10 partidos de una campaña en la competición desde la 2012-13 cuando no marcó hasta su partido número 23. Un buen récord tiene el entrenador del Athletic. Ernesto Valverde no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros ante el Villarreal en LaLiga (4V 1E), logrando en ellos tantas victorias (4) como en sus anteriores 13 enfrentamientos con los castellonenses en la competición (4V 4E 5D).