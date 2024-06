Sergio Ramos y por qué la MLS sí es liga para españoles

Sergio Ramos no continuará en el Sevilla. El veterano futbolista andaluz comunicó recientemente, y de forma oficial, que no renovará con los hispalenses pese a que el club, cuentan informaciones cercanas a la entidad de Nervión, le había puesto sobre la mesa un año. A sus 38 años, el de Camas deberá buscar nuevos destinos. Pese a que la edad pudiera parecer un hándicap, Ramos está todavía a un alto nivel competitivo para ser futbolista atractivo en algunas de las opciones que se le ponen encima de la mesa. La de Arabia Saudí parece la más factible, pero también ha emergido la de Estados Unidos, un destino que, a pesar de lo que pueda parecer, es más frecuente de lo que aparenta para jugadores españoles.

Desde su creación con la denominación actual de Major League Soccer (MLS), en 1993, la liga profesional de fútbol en Estados Unidos ha albergado un total de 61 jugadores españoles. Más de lo que pueda creerse por la penetración del torneo en España. Siempre, eso sí, con dos perfiles muy marcados: o bien para ser retiro de grandes estrellas, o bien para ser espacio de formación o refugio de jugadores y talentos sin espacio en Europa.

En el perfil de los primeros encajaría un Sergio Ramos que tiene a varios compañeros de éxitos en la Selección Española viviendo sus últimos coletazos de fútbol en EEUU. Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en el Inter de Miami, son los mayores representantes españoles actuales en este torneo. También los máximos favoritos según las apuestas de Betfair a hacerse con este trofeo que no para pese a la disputa de la Copa América y la Eurocopa.

De Villa a Illarramendi

Un perfil similar es el de David Villa, otro ilustre de la historia de España que jugó en EEUU. El ‘Guaje’ se retiró tras su paso por el Atlético de Madrid como referente ofensivo del New York City, una franquicia de los dueños del Manchester City (City Group) de reciente creación a la sombra del New York Red Bull, el club más veterano de la Gran Manzana… aunque en verdad juegue sus partidos en New Jersey, al otro lado del río Hudson. En aquel periplo, por cierto, también participó Andoni Iraola, el ahora entrenador del Bourmouth y ex técnico del Rayo Vallecano.

El suyo es un perfil español más habitual de lo que parece en la MLS. Esto es, el de jugador de clase media que acaba sus días en EEUU en busca de nuevas experiencias. Actualmente en ese modelo encajan Riqui Puig o Asier Illarramendi. El primero iba para promesa del FC Barcelona, pero quedó estancado y decidió dar el salto a EEUU, a Los Ángeles Galaxy, para continuar allí una carrera que seguramente también habría tenido espacio en Europa. Illarramendi, ya con 34 años, camina en el lado opuesto de cerrar su carrera. Ahora compite en el FC Dallas tras su paso por la Real Sociedad o el Real Madrid.

Los pioneros y la excepción de Raúl Ellos son los últimos representantes españoles en una competición que, como MLS, tuvo de pionero a José Luis Morales, ex canterano del Real Madrid con recorrido en Sporting, Numancia o Logroñés entre otros que hizo una pequeña parada por el desaparecido New England antes de continuar su carrera en modestos del fútbol español.

Desde entonces, en EEUU también han jugado caras conocidas como Karanka, Celades, Mista, Bojan Krkic o Tello. También Raúl o Marcos Senna jugaron en EEUU, pero en su caso lo hicieron en la Segunda División, la United Soccer League. Ahí competía el New York Cosmos en el que ambos se retiraron.

Por cierto, que entre los españoles que han jugado en la MLS destaca un nombre relativamente desconocido: Ilie Sánchez mediocampista amamantado en las inferiores del FC Barcelona es el español con más partidos en este torneo, con 224 participaciones repartidas desde 2017 en dos clubes, el Kansas City y los LA Galaxy, su actual equipo.