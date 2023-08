La semana completa para Harry Kane

El flamante fichaje del Bayern de Múnich firma con Skechers como emblema de su nueva línea de calzado deportivo La marca estadounidense se estrena en este ámbito

Harry Kane completa una semana bien movida en la que se ha asegurado un nuevo equipo donde poder jugar y una nueva marca de calzado que le vista. El delantero inglés de 29 años anunció su fichaje por el Bayern de Múnich a cambio de 100 millones de euros y pocos días después informó que Skechers sería su nueva marca de calzado.

Kane, que hasta entonces vestía Nike, ha decidido cambiar de aires también en este aspecto apostando por un proyecto innovador, ya que la marca estadounidense se estrena en el ámbito deportivo con el inglés como protagonista.

El ex del Totenham será la cara visible en Europa y Reino Unido de las nuevas zapatillas de Skechers, las SKBX-01, especializadas en la alta competición futbolística y que saldrán a la venta en septiembre.

Según explica la marca californiana en un comunicado, Harry Kane liderará un proyecto a largo plazo que de momento consistirá en estar al frente del lanzamiento de las botas en Occidente y en protagonizar una campaña de marketing multiplataforma siendo embajador de esta.

“Definitivamente es un momento de transición en mi carrera y estoy encantado de anunciar mi fichaje por Skechers justo cuando estoy viviendo un gran cambio", asegura Harry Kane. “Desde que conocí al equipo de diseño y vi las botas por primera vez, estuve seguro de que Skechers estaba haciendo algo especial. He usado las botas durante semanas, marcando con ellas en la pretemporada. Son diferentes a todo lo que he probado antes. Ser dueño de quien eres. Ser dueño de lo que quieres lograr. Eso es lo que siento que he hecho a lo largo de mi carrera profesional y creo que son los principales mensajes que se envían al mundo con mi fichaje por Skechers. No respaldaría una marca o equipo si no creyera al 100% en él. Este es el verdadero negocio", sostiene.