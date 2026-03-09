El selecto grupo al que se ha unido César Azpilicueta

César Azpilicueta ha aterrizado en el Sevilla para ejercer un papel que va mucho más allá del lateral o del central. Su función principal es darle orden, jerarquía y calma a un equipo que necesita referencias. El navarro llegó en agosto de 2025 con un contrato por una temporada y opción a otra, después de cerrar su etapa en el Atlético, para reforzar una defensa castigada y, sobre todo, para transmitir oficio en un vestuario joven.

En el campo, Azpilicueta representa la voz que corrige, el futbolista que achica a tiempo y el que interpreta cuándo competir con agresividad y cuándo enfriar el partido. Sevilla le fichó por su polivalencia y por su lectura táctica, dos rasgos que siguen vigentes a los 36 años. El propio club ha subrayado en estos días que su presencia mejora el rendimiento colectivo cuando está disponible, algo muy valioso en una temporada de altibajos.

Abde dispara ante la oposición de Azpilicueta / EFE

Su curso, eso sí, ha estado marcado por los problemas físicos. Hasta ahora suma 13 partidos y 942 minutos con la camiseta sevillista, aunque una nueva molestia muscular ha vuelto a frenar su continuidad. Aun así, cuando ha encadenado presencia, el equipo ha ganado consistencia atrás y ha encontrado una figura con mando para sostener la línea defensiva.

Su pasado explica casi todo. Azpilicueta no llega al Sevilla a aprender el oficio, sino a enseñarlo. Formado en Osasuna, curtido en el Marsella, capitán y emblema del Chelsea campeón de Europa, y después futbolista del Atlético, acumula una carrera de máxima exigencia. Ese recorrido le convierte en un espejo para los más jóvenes y en una pieza imprescindible en el vestuario.

Además, dejó un dato que resume su valor simbólico. Con 36 años y 192 días, es el tercer jugador más veterano en dar una asistencia de gol con el Sevilla en LaLiga en el siglo XXI, solo por detrás de Jesús Navas en 2024 y Alexis Sánchez en 2025. Veteranía pura. En este Sevilla, los veteranos no solo suman minutos. Sostienen la identidad competitiva del equipo.