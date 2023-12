Los seis 'Davies' destacados que el Barça puede encontrarse en el mercado invernal

Joan Laporta, presidente de los culés, reveló que Deco está buscando en el mercado invernal una solución veterana y económica para mejorar el equipo. La mención a Davies se refiere al fichaje del holandés por los culés en enero de 2004. En medio curso ayudó a aupar al Barça del 12º puesto, al subcampeonato. Actualmente el mercado ofrece alternativas variadas que van desde jugadores de LaLiga, hasta extranjeros de renombre, pasando por tapados en ligas menores.

El FC Barcelona acudirá al mercado invernal a la búsqueda de un “Davies”, esto es, de un centrocampista defensivo que llegue a bajo coste, pero que tenga tras su currículum un perfil de éxitos que le permita sustentar al equipo azulgrana para el tramo final de temporada. El entrecomillado es de Joan Laporta, encargado de hacer esta revelación “porque es lo que me cuenta Deco”, el director deportivo, y también responsable de haber hecho el fichaje del mismo Davies en enero de 2004. Aquel movimiento, junto con el renacer de Ronaldinho, eyectaron a un Barça que la temporada siguiente ganó la Champions. La segunda de su historia.

Ahora pretende Laporta repetir el modelo de aquello para tapar la baja de Gavi y el rendimiento bajo de Oriol Romeu. Todo, de paso, con el objetivo de hacer que el Barça aspire a algún título. En Liga, por ejemplo, los culés son terceros en la clasificación, pero también según Betfair, donde el Girona les ha adelantado.

Que los de Xavi ganen el título tiene unas probabilidades implícitas del 14%. Bajas para lo que espera el FC Barcelona… claro que aquella temporada de Davies los culés iban mucho peor en Liga (iniciaron el año en 12ª posición, a 18 puntos del líder, el Real Madrid) y acabaron segundos, a sólo 5 puntos del campeón, el Valencia. Hay margen para la esperanza… ¿y para encontrar otro Davies? Estas son algunas de las opciones que ofrece un mercado siempre complejo como el invernal.

1.- William Carvalho – Betis – 31 años

Si la mirada se centra en LaLiga, hay un buen puñado de pivotes veteranos que podrían dar un buen rendimiento en el FC Barcelona. Uno de ellos es William Carvalho, otrora jugador intocable en el Betis que, sin embargo, ha perdido protagonismo. Esta temporada lleva sólo 13 partidos disputados fruto, en parte, de una lesión lo lastró en el inicio del curso. Su salida siempre ha sido una opción que se ha valorado en Heliópolis, eso sí, no a precio de ganga. Transfermarkt lo tasa en 9 millones de euros. Termina contrato en 2026.

2.- Fernando – Sevilla – 36 años

El veterano centrocampista del Sevilla está en la rampa de salida del equipo hispalense. En la capital andaluza ya señalan incluso su destino: el Vasco de Gama sería el equipo al que querría marcharse este jugador veterano, de buen rendimiento, pero al que la dinámica colectiva del Sevilla ha arrastrado hasta una situación delicada. También casi al anonimato. Sólo lleva 13 partidos disputados. Mientras se desvela si, efectivamente, acabará de vuelta en Brasil, su precio bajo y adaptación a LaLiga lo podrían hacer un ojbetivo atractivo.

3.- Coquelin – Villarreal – 31 años

El suyo es un caso de resilencia llamativa. Porque tiene tendencia a la lesión (esta temporada sólo ha jugado tres partidos), pero siempre vuelve y cuando lo hace, casi siempre es para rendir. La incógnita (grande, seamos sinceros) de su estado físico invita a pensar que podría ser un fichaje que genera dudas. Por otro lado, en el Villarreal siempre ha rendido, como lo hizo en el Valencia. Su contrato termina en 2024. Podría ser una buena oportunidad de mercado.

4.- Nemanja Matic – Rennes – 35 años

Dentro del mercado internacional y de los muchos pivotes veteranos que siguen rindiendo a alto nivel, el de Matic destaca. Este ex de Manchester United y Roma dejó el abrigo de José Mourinho el pasado verano para enrolarse en la Ligue 1 a cambio de 2,5 millones de euros. Su contrato termina en 2025, pero su rendimiento parece no tener fin. Ya suma 19 partidos y el año pasado llegó a los 50. Un jugador importante para su equipo que seguramente, si saliera rumbo a algún otro equipo, no lo haría a un coste relativamente bajo.

5.- Danilo Pereira – PSG – 32 años

Si se bucea un poco más en el mercado profundo, aquel que componen jugadores poco conocidos para el gran público, destacan algunos nombres de perfil bajo. Danilo Pereira es uno de ellos. Este portugués también con pasaporte de Guinea Bissau es, a sus 32 años, jugador habitualmente de buen rendimiento, pero no de los más destacados en las pizarras de sus entrenadores. Tampoco en la de Luis Enrique, con el que ha jugado 14 partidos, sólo 10 de titular. Gestionado por la empresa de Mendes (ojo a ese factor) termina contrato en 2025. Solo su pertenencia al PSG invita al pesimismo si algún equipo lo quiere. Los galos no regalan jugadores.

6.- Wilmar Barrios – Zenit – 30 años

Más desconocido es el perfil del colombiano Wilmar Barrios, pivote del Zenit de San Petersburgo. Jugador de despliegue físico y buen rendimiento en Sudamérica, donde brilló con Boca, es desde 2018 jugador del Zenit, que pagó 12 millones por su incorporación. Este verano sonó para el Nottingham Forest, pero el Zenit se negó a venderlo. Ahora su rendimiento ha bajado y no está tan claro que no pueda salir. Ha disputado ya 21 partidos en competiciones locales (los equipos rusos siguen sin poder jugar en competiciones europeas), lo que da muestra de que es un jugador que podría rendir en algún grande de Europa, aunque su escasa experiencia en el viejo continente invita a la duda de cualquiera que llame a su puerta.