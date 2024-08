Seis años después

Juanfer Quintero volvió a anotar en torneos CONMEBOL después de seis años, cuando convirtió en el tiempo suplementario de la final de 2018 entre River y Boca en Madrid. El gol del jugador de la selección colombiana de futbol no solo selló la victoria, sino que representó su vuelta a la senda del gol luego de una larga sequía goleadora, ya que el mediocampista creativo no marcaba desde el 24 de mayo de 2024, cuando convirtió, también de penal, en la abultada victoria 4-0 sobre Tigre en un compromiso de la Liga Profesional de Fútbol Argentina.

Luego del encuentro, Quintero, en zona mixta, aseguró que, “hemos logrado un triunfo muy importante”. Además de manifestar que siempre ha estado contento jugando en el club y desmintió rumores que aseguraban que busca una salida.

“Estoy muy contento mientras este acá. Si llega el día en el que no esté, hablaré las cosas, pero yo nunca dije palabras que por ahí salieron con respecto a no pertenecer al Racing”, agregó el futbolista. Juanfer Quintero desmintió haber llamado a sus ex compañeros que siguen en River para que lo ayuden a volver al CARP de MG.

El oriundo de Medellín, Colombia, llegó a River en enero de 2018 de la mano de Marcelo Gallardo. Contando su segundo periodo en el club, el volante vistió la camiseta del Millonario en 97 oportunidades y anotó 19 tantos.

Es ídolo, uno de los más queridos y será recordado por los siglos de los siglos por su actuación el 9 de diciembre del 2018, cuando le hizo ese golazo a Boca en la histórica final de la Copa Libertadores.