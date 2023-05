La Segunda, un agujero negro de Champions

El Málaga, que fue equipo Champions en la 12-13, está en riesgo de descenso, no pisa la tercera categoría del fútbol español desde 1998 El caso del Málaga recuerda al de históricos como el Depor que aún hoy pelea por regresar a Segunda. Ahora prepara un ERE para el impacto del probable descenso

El sueño de la permanencia se ha puesto 'imposible' para el Málaga. El descenso de categoría es virtual para el cuadro de La Rosaleda, que se queda a ocho puntos de la salvación quedando tan solo nueve en juego. En El Toralín, los blanquiazules confirmaron lo que hace mes y medio se mascaba como una realidad inevitable en la entidad de Martiricos. Su descenso supondría un palo para la entidad y una demostración de cuán dura es la categoría incluso para conjuntos que, como el malagueño, hace apenas una década era conjunto de Champions. Porque hace diez años, en la 12-13, dirigidos por Manuel Pellegrini, acariciaron las semis de Champions de no ser por un arbitraje horrible en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund de Lewandowski. La segunda es un agujero negro, incluso para equipos con semejante pedigrí.

Por ahora, según los pronósticos de Betfair, que el Málaga gane su próximo partido de liga se paga a 2.4€ por euro apostado. Que lo haga el Mirandés, su rival, cotiza a 3€ por euro apostado. El Málaga es favorito, pero ya de poco sirve, especialmente si sus rivales vencen. La consumación del descenso podría ser incluso matemático al final de esta jornada para un equipo que no pisa la tercera categoría del fútbol español desde 1998.

No es el único caso de equipo caído de la gloria al infierno. Porque en la última década, hasta once equipos (si metemos al Málaga) han caído al pozo del tercer peldaño del fútbol español después de haber pisado al menos una temporada la Primera en todo el siglo XXI. Son Deportivo, Numancia, Córdoba, Racing, Xerez, Hércules, Recreativo, Albacete, Mallorca y el mismo Málaga. De todos ellos, seis aún no han vuelto al fútbol profesional: Depor, Numancia, Córdoba, Xerez, Hércules y Recreativo.

Un Depor temible

El descenso del Málaga a Primera RFEF recuerda al de otros históricos que tuvieron y tienen, como el Dépor, muchos problemas para regresar a la élite. El de los gallegos es quizá el caso más llamativo de hundimiento desde el Olimpo de la élite. El cuadro de Riazor despidió siglo ganando LaLiga (1999) y abrió milenio haciéndose con la Copa del Centenariazo ante el Real Madrid en el Bernabéu (2002). Sólo dos años después, en 2004, fue capaz de llegar a semis de la Champions después de remontarle un 4-1 al Milán de Kaká y sólo el Oporto de Mourinho (a la postre, campeón) fue capaz de quitarle hueco en la final ante el Mónaco.

Pero en 2020, se consumó la tragedia. El Deportivo, que un par de cursos antes había retornado a Segunda, comenzó la temporada con el sexto tope salarial, que se convirtió en el quinto en enero con el préstamo participativo de 5 millones de Abanca en Segunda. Sin embargo, el equipo acabó colista y prácticamente descendido en una primera vuelta que se llevó por delante a un presidente (Paco Zas) y dos entrenadores (Anquela y Luis César).

Un equipo que llegó a ser colíder de la segunda vuelta y único invicto en el postconfinamiento hasta que comenzó una cuesta abajo que fue imparable. Los tambores de Segunda B amenazaron a un club que firmó la peor catástrofe de últimos 40 años. Porque ese es el tiempo que llevaba el Deportivo sin bajarse del fútbol profesional con 14 temporadas en Segunda y 25 en Primera. Todo acompañado de seis títulos (Liga, dos Copas, tres Supercopas) y once participaciones en Europa (5 en Champions, una en la Recopa y 5 en UEFA). Más de 100 años de historia de uno de los únicos nueve equipos que puede presumir de haber ganador Liga. Un gran legado que hoy sólo es nostalgia.

El Numancia, 23 años después

El Numancia afrontó la última jornada de LaLiga SmartBank desde la antepenúltima posición de la tabla en 2021. No dependía de sí mismo para alcanzar la permanencia y los de Soria, a pesar de si triunfo ante el Tenerife, certificaron su descenso a Segunda DIvisión B después de 23 temporadas en el fútbol profesional debido a las victorias de Lugo y Albacete.

El curso 1996-97 fue -hasta la próxima campaña- el último que los numantinos jugaron en la categoría de bronce de España. Teniendo en cuenta este año, los rojillos han disputado cuatro temporadas en Primera y 19 en Segunda División. Su periplo por el fútbol profesional terminó ante los chicharreros de la peor manera posible.

El histórico Racing de Santander

El Racing de Santander consumó el descenso a Segunda División B tras perder con el Elche (1-2) en la jornada 38 de la Liga SmartBank en 2020 y volvió a la categoría de bronce del fútbol español tan solo una temporada después de su último ascenso. Es el único equipo cántabro que ha disputado la Primera División de España, en la que ha permanecido un total de 44 temporadas. Ahora permanece en la segunda categoría del fútbol español, pero lleva desde 2001 sin estar en la élite.

El Albacete sueña con el regreso

Al aficionado del Albacete no le sorprendía un nuevo descenso de su equipo en 2021. En los últimos 10 años naturales, incluyendo las cuatro temporadas que estuvo en Segunda B, el cuadro manchego ha descendido en cuatro ocasiones. Si ampliamos el abanico y sólo computamos las 10 últimas campañas en Segunda división A, al Alba hay que sumarle otras tres temporadas en las que se ha salvado en la última jornada con la espada de Damocles sobre su cabeza. El Albacete descendió en 2005 a segunda división y desde entonces no ha subido a la máxima categoría del fútbol español. Ahora tiene opciones de hacerlo, pero, como el Málaga, vivió momentos dramáticos con descensos a Segunda B, hoy Primera RFEF, muy marcados.

Mallorca, 36 años después

El Mallorca consumó en Anduva, ante el Mirandés en 2017, el regreso a Segunda división B nada más y nada menos que 36 años después y como colofón a una temporada aciaga. En 41 partidos, los mallorquinistas sólo fueron capaces de sumar 44 puntos, pese a contar con uno de los presupuestos más altos de la categoría (11 millones de euros), jugadores de un nivel contrastado y que fueron dirigidos por tres entrenadores: Fernando Vázquez, Javier Olaizola y Sergi Barjuán. Segunda fue un calvario desde el principio para el conjunto balear, que desde su descenso de Primera, en 2013, permaneció más jornadas en la zona roja de la tabla que en posiciones de ascenso, que nunca llegó a vislumbrar. Hoy ya están salvados en Primera.