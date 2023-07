Este puede que sea, de una vez por todas, el circuito de la 33 de Alonso

El piloto asturiano busca en el GP de Hungría la victoria número 33, la segunda pole en este circuito Las curvas lentas del circuito húngaro invitan al optimismo en la escudería británica

Desde su vuelta en la temporada 2021 en reemplazo de Ricciardo, se especula cuando podría ser la victoria número 33 en la carrera del piloto asturiano. Hungaroring es un circuito fetiche para Alonso, ya que siempre que ha estado presentado ha triunfado.

Todo indica que el AMR23 podrá volar sobre el GP de Hungría debido a sus curvas lentas.

La escudería británica si aclimatase un circuito al diseño de su monoplaza no estaría muy lejos del circuito húngaro. Este fin de semana puede ser un punto de inflexión para la temporada de Aston Martin.

Alonso en 2003 se convirtió en el piloto más joven en vencer en un gran premio de Fórmula 1, fue en Hungría y con Renault como equipo. Además de ser el primer español en hacerlo, con tan solo 22 años y 26 días.

There's no mistaking the Hungaroring with these views. Touchdown, Hungary. 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/LmHLjTydIX