San Sebastián, territorio Real ante el Athletic

La Real Sociedad volvió a demostrar este miércoles que el Anoeta sigue siendo un territorio complicado para el Athletic Club (1-0). Con el resultado del derbi disputado ayer de semis de Copa, el conjunto donostiarra amplió a diez partidos su racha sin perder en casa frente a su eterno rival en todas las competiciones.

Antes de este último encuentro, la Real acumulaba nueve derbis consecutivos sin caer como local, con un balance de seis victorias y tres empates. Una dinámica que ya hablaba del buen rendimiento txuri-urdin en San Sebastián ante el Athletic y que, tras el partido de ayer, se alarga todavía más.

El dato tiene aún más valor si se mira en perspectiva histórica. El club no encadenaba una racha tan sólida en casa frente al Athletic desde finales del siglo pasado. Entre 1991 y el año 2000, la Real Sociedad llegó a sumar una larga serie de partidos sin perder en San Sebastián en este enfrentamiento, con nueve victorias y cinco empates.

Más allá de las estadísticas, lo cierto es que en los últimos años el derbi en Anoete suele caer del lado local o, como mínimo, termina sin triunfo rojiblanco. La Real ha sabido hacerse fuerte ante su afición y convertir estos partidos en un escenario favorable.

Para el Athletic, en cambio, la asignatura pendiente sigue siendo romper esa racha en San Sebastián. Cada nuevo derbi llega con ese reto sobre la mesa, aunque por ahora la Real Sociedad continúa imponiendo su ley cuando el clásico vasco se juega en casa.

Mattarazzo, en rueda de prensa analizó el fantástico momento que vive desde que llegó al club: "Está siendo increíble. Todo me está yendo muy bien, muy rápido, pero no me pienso apartar del discurso de la tranquilidad, de ir progresando poco a poco. Cuando llegué establecí unas prioridades y poco a poco vamos mejorando. Ya de antemano, tras mi primera reunión con Jokin Aperribay y Erik Bretos, mis sensaciones respecto al club fueron buenísimas. Lo mismo me sucedió aquí cuando mantuve un primer encuentro con los jugadores. Y hasta la fecha estamos consiguiendo buenas cosas. Pero queremos seguir”.