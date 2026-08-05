Samu Costa, músculo para Al-Nassr: el rey de las entradas en LaLiga

Samu Costa llega a Al-Nassr con un aval muy concreto: intensidad, despliegue y una enorme capacidad para morder en el centro del campo. Desde la temporada 2023/24, cuando fichó por el Mallorca, el portugués es el jugador de campo de LaLiga que más entradas ha realizado, con un total de 246.

El dato explica bastante bien el perfil que incorpora el conjunto saudí. Samu Costa no es un centrocampista de escaparate fácil, pero sí uno de esos futbolistas que sostienen partidos desde el trabajo, la agresividad bien entendida y la presencia constante en los duelos.

Su impacto no se queda solo en clave nacional. Entre los centrocampistas de las cinco grandes ligas desde la 2023/24, Samu Costa también aparece en el top-10 en entradas realizadas, una cifra que refuerza su condición de especialista defensivo en la medular.

En Mallorca se consolidó como un jugador de mucho recorrido, capaz de abarcar campo, saltar a la presión y dar equilibrio a un equipo que exigía máxima concentración sin balón. Ese perfil, precisamente, es el que ahora exporta a Al-Nassr.

Noticias relacionadas

Samu Costa aterriza en Arabia Saudí con menos foco mediático que otros grandes nombres, pero con un registro que habla por sí solo. Al-Nassr ficha piernas, carácter y un centrocampista acostumbrado a competir cada balón.