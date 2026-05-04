Samu Costa guía al Mallorca

El Mallorca respira. Y lo hace agarrado al momento más inspirado de Samú Costa, un futbolista que ha aparecido cuando más lo necesitaba su equipo y que se ha convertido en una de las grandes noticias de este tramo final de LaLiga. El centrocampista portugués encadena ya cuatro jornadas consecutivas sumando participación goleadora, con dos goles y dos asistencias, la mejor racha en activo de toda la competición.

Su último golpe llegó en Montilivi, en una noche de máxima tensión por la permanencia. El Mallorca se impuso al Girona por 0-1 gracias a un gol de cabeza de Samú Costa en el minuto 43, tras un centro de Mojica, en un partido que abrió la jornada 34 y que tenía aroma de final por la salvación.

No fue un triunfo cualquiera. El equipo balear necesitaba ganar para alejarse de una zona baja cada vez más apretada y lo consiguió ante un rival directo. Con los tres puntos, el Mallorca asciende hasta la 15ª posición, igualado con el Girona a 38 puntos y con cuatro de margen sobre el descenso, que marca el Sevilla con 34.

Samú Costa simboliza mejor que nadie ese intento de reacción. En un Mallorca que lleva tiempo sufriendo, su llegada desde segunda línea, su agresividad competitiva y su capacidad para aparecer en el área están dando oxígeno al equipo en el momento más delicado del curso. Está siendo decisivo en los metros finales.

El Girona, por su parte, apretó en la segunda mitad y tuvo ocasiones para empatar, pero se topó con un Leo Román decisivo bajo palos. El portero sostuvo al Mallorca en los momentos de mayor angustia y permitió que el tanto de Samú Costa acabara valiendo tres puntos de enorme valor.

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La victoria no deja la permanencia cerrada, pero sí cambia el ánimo. En una pelea por abajo donde cada jornada pesa como una final, el Mallorca ha encontrado una vía de esperanza en el mejor momento de su centrocampista portugués. Samú Costa ha pasado de ser un jugador importante a convertirse en un argumento de salvación.