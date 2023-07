La ‘salvación’ del Sevilla pasa por Marruecos

Dos jugadores marroquís como Bono y En Nesyri pasan a ser la solución a los problemas económicos del Sevilla FC que ansía sacar 50 millones de euros. Con la venta de ambos futbolistas el Sevilla planea hacer caja y a su vez poder afrontar los refuerzos que necesita el técnico José Luis Mendilibar.

No sobra el dinero en el fútbol español, más bien todo lo contrario. Exceptuando al Real Madrid y al FC Barcelona, en el caso de que estos últimos logren activar una nueva palanca, los equipos de nuestra liga no solo no están pudiendo invertir en fichajes, si no que están vendiendo algunos de sus mejores futbolistas para cuadrar sus cuentas. Y es el caso también del Sevilla, que a pesar de haber ganado la Europa League y por tanto jugar Champions este año, necesita vender para salir a flote económicamente hablando y poder también reforzarse de cara a la temporada que está a punto de comenzar.

Y en el escaparate de los de José Luis Mendilibar están dos jugadores marroquís con un estupendo cartel, sobre todo después de su gran participación en el pasado mundial de Qatar en el que llegaron a semifinales con su selección. Se trata del portero Yasinne Bono y del delantero centro Youssef En Nesyri. Ambos futbolistas fueron fundamentales en la consecución de la Europa League, pero a día de hoy son dos jugadores por los que el club aspira a sacar al menos 50 millones de euros. Sin ellos, el Sevilla será menos fuerte, y veremos como cambia su cotización en Betfair, porque de momento según sus pronósticos, los hispalenses son los cuartos favoritos a ganar la Liga Española (26€ por euro apostado), únicamente superados por el Real Madrid (2€ por euro apostado), Fc Barcelona (2.4€ por euro apostado) y Atlético de Madrid (8.5€ por euro apostado).

Interés de Luis Enrique en Bono

Le vio y le sufrió en directo Luis Enrique en el Mundial. Yasinne Bono detuvo dos de los tres penaltis que la Selección Española dirigida por Luis Enrique, lanzó en aquella tanda fatídica en la que España dijimos adiós en octavos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos. Aquel día Bono no tuvo demasiado trabajo, pero el poco que tuvo lo solventó de manera muy eficaz. El portero culminó además su temporada de manera magnífica levantando la Europa League ante la Roma en una final en la que acabó siendo nombrado el mejor jugador del partido.

A pesar de que el PSG cuente en sus filas con un portero como el italiano Gianluigi Donnarumma, según los medios franceses, Luis Enrique quiere a un portero capaz de manejar el juego con el balón en los pies, algo que si cumpliría para el entrenador asturiano, Bono. También otro grande del fútbol europeo ha mostrado interés por el futbolista, y no es otro que el Bayern Múnich, para hacerle la competencia a Neuer.

Bono tiene desde luego dos buenos destinos para elegir, de dos clubes que son muy favoritos a conquistar sus respectivas ligas, pero en Champions, según los pronósticos de Betfair, los alemanes están mejor situados que los franceses siendo los segundos favoritos al título con una cuota de 8€ por euro apostado, mientras que el PSG está en la sexta posición (13€ por euro apostado). Por el momento Bono está en la gira del Sevilla por tierras estadounidenses y mexicanas, en las que se enfrentarán al Crystal Palace, al Real Betis y al Atlético de Madrid.

En Nesyri apunta a la Premier League

El delantero, que también está como en el caso de Bono, en la lista de jugadores que ha viajado a la gira tiene su futuro, según publican los medios sevillanos más cerca de Inglaterra. El West Ham ya llamó a su puerta en el pasado mercado de invierno y parece que este verano está decidido a volver a intentarlo. Sus estupendas estadísticas, 18 goles en 48 partidos, hacen que el conjunto londinense esté dispuesto a presentar una buena oferta al Sevilla, y en el caso de que esto se produzca, ni el jugador ni el club hispalense pondrían mayores problemas.

El Sevilla, históricamente un club vendedor

No hay que remontarse mucho para encontrar dos ventas importantes de jugadores del Sevilla. El pasado verano el club ingresó 50 millones de euros por Koundé que se marchó al Barcelona y otros 31 millones por Diego Carlos, que se iría al Aston Villa, en total 81 millones. Y repasando la lista de ventas más importantes del club, encontramos los recientes traspasos de Ben Yedder al Mónaco por 40 millones de euros, Lenglet al Barça por 36, o un poquito más atrás en el tiempo, Dani Alves por 33 millones de euros también al Fútbol Club Barcelona o de Sergio Ramos por 27 millones, aunque en este caso, el Sevilla no quisiera venderlo, y fuera el Real Madrid el que pagara en la sede de la Liga su cláusula de rescisión.