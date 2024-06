Sabalenka reina en 2024

Aryna Sabalenka es la jugadora con más victorias en eventos de Grand Slam individual femenino durante 2024 (309). Aryna Sabalenka es una de las mejores tenistas del planeta y en sus vitrinas ya tiene dos torneos del Grand Slam. La bielorrusa, que en septiembre de 2023 llegó al tope del ranking de la ATP, ganó dos Open de Australia consecutivos, sus victorias más sonadas. En 2024 ganó el Open de Australia por segunda vez consecutiva, un logro que en el Siglo XXI alcanzaron solamente Jennifer Capriati, Serena Williams y Victoria Azarenka.

Nacida en Minsk en 1998, hija de un jugador de hockey sobre hielo, Sabalenka empezó a jugar al tenis con regularidad a los 16 años. Pero a los 19 se hizo famosa internacionalmente tras llevar a Bielorrusia a su primera final de la historia de la Fed Cup junto a su compañera Aliaksandra Sasnovich. Perdieron contra Estados Unidos, pero el mérito fue enorme: las dos eran jugadoras que estaban fuera del Top 75 del ranking de la WTA.

La bielorrusa anunció recientemente que no participará en los Juegos Olímpicos culpando directamente a la WTA: "No voy a jugar los Juegos Olímpicos debido a las reglas de la WTA con respecto a los torneos obligatorios. Tengo que sacrificar algo, y lo primero que tengo que sacrificar son los Juegos. En este momento de mi carrera deportiva, especialmente con todos los problemas que he atravesado en los últimos meses, debo cuidar mi salud. Es bastante complicado... creo que es demasiado, a nivel de calendario es demasiado. Prefiero tomar esta decisión, que consiste en cuidar mi salud", ha recalcado la bielorrusa.

Aunque parece que el verdadero motivo por el que no participará en los Juegos Olímpicos es porque no puede competir en París representando a su nación, ya que, con motivo del conflicto bélico, cualquier atleta ruso o bielorruso que desee participar en la cita olímpica deberá hacerlo bajo bandera neutral. Asimismo, no se mostrarán banderas ni himnos de Rusia o Bielorrusia por su participación activa en la invasión a Ucrania.