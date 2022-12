De la Rosa habla sobre el problema que le puede venir a Alonso próximamente

El ex piloto de Fórmula 1 se ha pronunciado sobre el piloto español de 41 años El asturiano, tras dejar Alpine, será nuevo piloto de Aston Martin

El ex piloto de la Fórmula 1 y actual embajador de Aston Martin, Pedro Martínez De la Rosa, se pronunció sobre Fernando Alonso, piloto español de 41 años que formará parte de la escudería británica la próxima temporada relevando a Sebastian Vettel.

De la Rosa, que conoce muy bien al asturiano, aseguró que, pese a verlo muy "motivado" por el nuevo proyecto, es consciente de que puede existir un "problema" que le puede pasar factura en su nueva aventura.

De la Rosa se refiere a un posible bajón físico, que puede llegar sin avisar y en cualquier momento. Sin embargo, él se retiró a los 41 años, los mismo que tiene ahora Alonso, y reconoció que pese a "no sentir que mi rendimiento decreciera, mi visión estaba peor. No estaba al cien por cien, quizás estaba al 98%".

El ex piloto explicó que, en el automovilismo, la pérdida de facultades es "progresiva y gradual" ya que en el motor "no es como en el resto de los deportes como el tenis o el fútbol, que te lesionas, no puedes entrenar, no puedes rendir igual, te vuelves a lesionar... en el automovilismo, si tu rendimiento decrece sucederá a un ritmo muy lento", añadió.

De la Rosa mencionó que "llega un momento en el que la cabeza te hace 'click' y decides retirarte, suelen ser los viajes y el cansancio. Es el mayor problema para alguien como Fernando". Sin embargó, confirmó que le ve tan motivado que no sabe cuántos años más será capaz de seguir. "Irradia la misma sensación que cuando estaba en Minardi hace 20 años".