Rodrygo, una solución de gol a lo Raúl

Según los pronósticos de Betfair, el Madrid es el favorito para ganar LaLiga y se antoja clave que la versión de Rodrygo sea más de nueve que segundo punta El perfil de Rodrygo recuerda al de Raúl que comenzó su carrera como segundo punta y acabó convirtiéndose en un gran goleador de la historia del club

Rodrygo es uno de los jugadores con mayor índice de crecimiento en las últimas temporadas en el Real Madrid. El adiós de Benzema pone sobre su espalda mayor responsabilidad para un delantero que se ha ganado a pulso la confianza del conjunto blanco.

La realidad es que el Real Madrid todavía no ha confirmado si fichará a un delantero más o no y se intuye que Carlo Ancelotti pueda hacer algunas variaciones en el sistema que beneficien a Rodrygo, que ha ido amoldando su perfil para seguir ciertos paralelismos con Raúl González Blanco. Al igual que él, el brasileño no es ni un ‘9’, ni un ‘7’, ni un extremo… pero se ha ido amoldando a todas estas posiciones hasta convertirse en un goleador potente con un crecimiento progresivo. Algo aprecido a lo que también le sucedió al ex capitán merengue.

Según los pronósticos de Betfair, el Real Madrid es el máximo favorito para conseguir el título de Liga y se paga a 2€ por euro apostado a que así suceda. Aún así, son muchos analistas los que creen que el conjunto blanco necesita un delantero o, al menos, que la función de algunos futbolistas cambie. Es el caso de Rodrygo al que muchos sitúan con el perfil del citado Raúl cuando la leyenda blanca tuvo que asumir el rol de nueve sin ser un nueve puro.

Señales la temporada pasada

El Real Madrid se ha acostumbrado a jugar con un 4-3-3 en los últimos tiempos, pero la plantilla actual invita a que el conjunto blanco pueda jugar con un 4-4-2, con Rodrygo y Vinicius en punta. Entre ambos tuvieron responsabilidad en más de la mitad de los 127 goles del Madrid en la temporada recién acabada. En total, el Real Madrid hizo 67 goles en los que Vinicius y Rodrygo o bien marcaron, o bien asistieron. Supone el 52,8% del total de los goles que hicieron los merengues. Poca broma. Una evolución destacada: en la 2020-21, antes de la vuelta de Ancelotti, entre los dos participaron en apenas 18 goles, el 20,5% de los del Madrid). La mejoría es evidente.

Rodrygo y su comparación con Raúl son palabras mayores, cierto. El brasileño, en algunas fases de la temporada pasada, ya actuó como ariete cuando Benzema no estaba disponible. Ancelotti llegó a probar, sin éxito, con Hazard en ese puesto. El belga no respondió. Rodrygo, sí. Si la llegada de Mbappé u otro delantero no se produjera, podríamos asistir ante el Rodrygo más ariete de su carrera que adquiera una responsabilidad al estilo del mejor Raúl en el Madrid.

Una conexión especial

Para ese paso, para esa evolución, puede ser clave el ocupante del banquillo blanco. La conexión entre Rodrygo y Ancelotti es muy positiva casi desde el primer día e incluso el brasileño habló de una hipotética marcha del técnico italiano a Brasil al finalizar la temporada. "No puedo hablar mucho porque tampoco sé mucho. Sé que es el plan A de la selección. El presidente cuenta con él y nosotros también lo queremos allí. Para mí, para Vini, para Militão... lo conocemos y sabemos de su grandeza. Tenerlo en la selección va a ser muy importante, pero todavía no hay nada confirmado. Esperamos que cuando su contrato acabe, venga a la selección", dijo Rodrygo en una reciente rueda de prensa de la selección brasileña.

La realidad es que Rodrygo, bajo el amparo de Ancelotti, ha ido creciendo. El brasileño terminó como el tercer máximo goleador del Real Madrid con 18 goles en total el curso pasado, solo por detrás de Vinicius (23) y Benzema (31). Ha ido a mejor, y con creces, sus números de las pasadas temporadas. Raúl, como Vinicius, se ha ido juntando con grandes delanteros a su lado, y la temporada que viene se antoja clave para ver si su versión de nueve se potencia. Un delantero capaz de ocupar todas las posiciones en la delantera y con la capacidad de crecimiento que parece no tener fin.