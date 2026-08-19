Rodri convierte al Barça en el dominador de la pelea por el Balón de Oro

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona convertirá al equipo catalán en el conjunto dominador mundial del top-30 de favoritos a ganar el Balón de Oro. Los culés ya acumulan un 19,95% de probabilidades de tener al vencedor final del premio en su plantilla gracias a la presencia de Lamine Yamal (16,09%), Cubarsí (3,08%) y Pedri (0,78%). Es el segundo equipo con más opciones de ‘llevarse’ el premio sólo por detrás del Bayern. Los bávaros cuentan en sus filas con el máximo favorito (Kane, 26,15%), además de Olise (2,49%) y Luis Díaz (0,65%). Sucede que el fichaje de Rodri ha cambiado este equilibrio y pondrá al Barça en cabeza.

El mediocentro madrileño es el tercer favorito a ganar el Balón de Oro 2026 y lograr su segundo galardón. Los pronósticos de Betfair le otorgan un 9,51% de probabilidades de conseguirlo. Ese dato, eleva a cuatro los candidatos que el Barça cuela en este análisis de 30 favoritos y dispara las opciones de los azulgranas al 29,46%, con una ligerísima ventaja con respecto al Bayern.

Rodri posa con la camiseta del Barça junto a Deco, Joan Laporta y Rafa Yuste / FC BARCELONA

Un podio (casi) culé y Cubarsí, el mejor central del mundo

Con el fichaje de Rodri, los catalanes logran el hito de meter dos candidatos (Rodri y Lamine) en el podio de favoritos y de ser el club más representado en el top-10 con tres candidatos gracias a la presencia de Cubarsí en el 8º puesto. Real Madrid (Mbappé y Bellingham), Bayern (Kane y Olise) y PSG (Dembélé y Fabián) tendrían dos cada uno entre esos diez primeros puestos.

Más allá de este análisis por equipos, la última actualización del seguimiento que está haciendo Betfair a los potenciales candidatos a ganar el Balón de Oro deja un protagonista: Pau Cubarsí. El defensa de la Selección y del Barça es el único jugador nuevo que ha entrado en el top-30 en este análisis optimizado.

Rodri y Lamine Yamal, dos de los candidatos al Balón de Oro / EFE

De hecho, ha entrado en el top-10 como 8º favorito y primer y único central del top-10, lo que lo consolida como el mejor futbolista del mundo en su puesto en la actualidad. Lo ha hecho, además, por delante de nombres que han aparecido en puestos destacados durante todo el año, como Olise (que fue 2º candidato en marzo), Haaland o Vinicius. En todo el top-30, sólo hay dos defensas más: Achraf, del PSG (24º / 0,65%) y Gabriel, del Arsenal (28º / 0,42%).

El motivo de esta irrupción es que, semanas después del Mundial, ha ganado espacio la lectura de qué jugadores fueron realmente importantes en el triunfo de España más allá de los nombres mediáticos. Y en ese reparto de pesos, Cubarsí se ha destacado. Un cambio enorme que refleja la percepción internacional de su rendimiento.

Todos contra Kane, favorito por la regularidad

En el análisis general de esta lista actualizada de 30 candidatos al Balón de Oro deja un claro candidato (Kane) y dos alternativas tapadas, pero no descartadas: los antes citados Lamine y Rodri. Esta tabla muestra el top-20 de favoritos a llevarse el Balón de Oro 2026 con sus variaciones desde el 20 de julio.

ane ha consolidado su candidatura creciendo incluso después del Mundial fruto, fundamentalmente, del equilibrio entre su temporada con el Bayern (ganador de la Bundesliga, Bota de Oro) y su Mundial con Inglaterra (capitán y líder de los Pross, con 6 dianas y el hito de haber ganado la 3ª posición, mejor resultado desde 1966 para el combinado inglés).

Harry Kane, lanzando un penalti contra Croacia que terminó marcando / EFE

Le siguen de cerca Lamine y Rodri. Ambos de tapados, pero con opciones reales. En su contra, juegan el no haber tenido una temporada redonda. Con Lamine, el extremo del Barça ha sido pieza clave en la liga de los culés, pero la eliminación en cuartos ante el Atlético de la Champions y su mundial irregular no juega a su favor. Con Rodri ocurre lo contrario. Su Mundial si fue extraordinario, pero no tuvo presencia por la lesión con un City que acabó alejado de la pelea por la Premier y la Champions.

Análisis metodológico

Para elaborar esta clasificación, se he ejecutado un análisis ponderado y continuado en el tiempo en el que se han valorado las posibilidades de cada jugador de ganar el Balón de Oro siguiendo bases estadísticas y racionales históricas cimentadas en la evolución histórica del galardón.

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Ese seguimiento tiene en cuenta los criterios fundamentales que se fijan en el jurado para dar el premio. A saber: el conjunto de la temporada (clubes + Mundial), los títulos y récords individuales, la influencia de cada jugador en el recorrido de sus equipos y también factores como la notoriedad o el peso mediático que también cuenta (y mucho) a la hora de conceder el premio.