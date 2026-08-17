Roberto, el 'heredero' de Osvaldo

Roberto Fernández ha arrancado la temporada por todo lo alto. El delantero del Espanyol fue el gran protagonista del estreno liguero al firmar un doblete que le permitió entrar en la historia reciente del conjunto blanquiazul.

El atacante se convirtió en el primer jugador del Espanyol capaz de marcar dos goles en el primer partido de una temporada de LaLiga desde Daniel Osvaldo. El argentino lo consiguió en agosto de 2010, cuando lideró al conjunto perico ante el Getafe.

Han tenido que pasar 16 años para que otro futbolista del Espanyol repitiera una hazaña que parecía reservada a uno de los grandes goleadores de la historia reciente del club. Roberto Fernández tomó el relevo de Osvaldo y comenzó el nuevo curso con una actuación determinante.

El delantero demostró desde el primer encuentro que puede ser una de las principales referencias ofensivas del equipo esta temporada. Sus dos goles no solo sirvieron para impulsar al Espanyol, sino que también le permitieron inscribir su nombre junto al de Osvaldo en un registro histórico del conjunto catalán.

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Un estreno de altura para Roberto Fernández, que ha encontrado la mejor manera posible de comenzar el curso: con un doblete y dejando su huella en la historia del Espanyol.