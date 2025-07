⁠⁠Rivaldo: “El 10 del Barça va a estar en muy buenas manos con Yamal”

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, ha expresado su opinión acerca del cambio de dorsal de Lamine Yamal esta nueva temporada, heredando el ‘10’ que ha dejado libre Ansu Fati con su marcha al AS Mónaco, y por supuesto vistiendo el mismo número en su camiseta que antes lucieron Lionel Messi, Maradona o el propio Rivaldo en su estancia en el club azulgrana.

“Me alegró mucho cuando se anunció y me alegra también por el jugador que es y por todo lo que ha conseguido en el Barcelona y en la Selección española. Creo que se merece el 10, porque este dorsal exige mucha responsabilidad, pero él tiene mucha personalidad. Creo que a él no le va a suponer un problema, porque juega con una tranquilidad increíble y no parece tener la edad que tiene cuando lo ves en el campo. Yamal tiene la personalidad que se espera de un jugador de 25 o 26 años”, declaró el ex azulgrana, quien también llegó a asegurar que “la camiseta 10 del Barça está en muy buenas manos con él”.

Sobre el posible fichaje de Nico Williams

El astro brasileño, campeón del Mundo con Brasil en 2002 también ofreció sus sensaciones sobre el interés del FC Barcelona en el fichaje del jugador del Athletic Club Nico Williams, por el que estaría muy cerca de abonar su cláusula de rescisión.

“Si se confirma el fichaje, será muy bueno. Creo que el plantel del Barça esta temporada ya tenía mucha calidad, pero cuando llega un jugador de este nivel, aumentan aún más las posibilidades de ganar todo, especialmente la Champions League, que es el gran objetivo del Barcelona. Vamos a esperar y desear que realmente llegue al equipo la próxima temporada.”

El Mundial de Clubes

Por último, el que fuera Balón de Oro en 1999 ha querido manifestarse también en torno al nuevo Mundial de Clubes que se está disputando en EEUU y haciendo hincapié en la actitud de los equipos ya eliminados.

“Aunque sea la primera vez con este formato, la competición es muy importante. En mi opinión, hubo clubes que no le dieron la debida importancia al torneo, y para ellos queda la lección, porque es un campeonato relevante y los jugadores deben ser profesionales y jugar siempre con la máxima intensidad”.

“Los jugadores son contratados y pagados para buscar títulos para el club y para los aficionados, que quieren ver a su equipo ganarlo todo. Así que, equipos como el Porto que entraron pensando que el Mundial no era importante, pasaron vergüenza y ahora deben dar explicaciones a su afición. Creo que si vuelven a participar, lo harán con otra mentalidad, entendiendo la importancia y el peso de esta competición, para no ser eliminados de una manera tan humillante como lo hicieron esta vez”.