Pero... ¿Tiene rival?

De Bruyne ha sido el máximo asistente de la Premier en cuatro temporadas desde su llegada Tan solo Eriksen (23) y Özil (20) lo hicieron mejor en 2017 y 2016, respectivamente

El centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, es uno de los mejores jugadores de la Premier League. Potenciado hasta límites que rozan la perfección desde la llegada de Pep Guardiola, su status es incuestionable.

El belga, que tiene 31 años y contrato hasta 2025, ha sido el jugador que más asistencias ha dado en hasta cuatro temporadas distintas: 26 en la 2022/23, 22 en la 2019/20, 21 en la 2017/18 y 20 en la 2016/17.

El ex de Wolfsburg o Chelsea es el jugador que más veces (4) ha asistido en una temporada en la Premier League desde su llegada y tan solo Eriksen (23) y Özil (20) lo hicieron mejor en 2017 y 2016, respectivamente

Sin De Bruyne, este Manchester City de Pep Guardiola seguramente no se sostendría. En la presente temporada ha sumado 10 goles y 28 asistencias en un total de 45 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

26 - Most assists in a single season in all competitions by a Premier League player since Kevin De Bruyne joined Manchester City in 2015:



26 - De Bruyne (22-23)

23 - Eriksen (16-17)

22 - De Bruyne (19-20)

21 - De Bruyne (17-18)

20 - De Bruyne (16-17)

20 - Özil (15-16)



Iconic. pic.twitter.com/mlsuwi2PCl