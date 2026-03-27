El “Rey” se marcha: Salah anuncia su salida y deja una cifra imposible de reemplazar

Mohamed Salah ya ha puesto fecha al final de su era en Anfield: se marchará del Liverpool al término de la temporada 2025/26, cerrando nueve años que han marcado una época en la Premier League y en la historia reciente del club. Su despedida no llega como una retirada sentimental, sino como el punto final a una carrera “red” tan productiva que cuesta encontrar comparaciones: 255 goles en 435 partidos con la camiseta del Liverpool y un palmarés que incluye, entre otros, Premier League y Champions League.

Donde el adiós de Salah se vuelve todavía más impactante es al ponerlo en números de liga. En 310 partidos de Premier League con el Liverpool, el egipcio suma 189 goles y 92 asistencias, es decir, 281 participaciones directas en gol, el mayor registro de un jugador con un solo club en la historia de la competición. Es una cifra que define su legado: no fue solo un finalizador, también un generador constante de ventaja, capaz de decidir temporadas enteras a base de continuidad.

Mohamed Salah celebrando el gol del empate frente al Wolves. / ANDREW POWELL

Esa idea la refuerza otro dato demoledor: desde 2017/18, Salah encabeza la Premier en un paquete estadístico que parece de videojuego: goles, asistencias, ocasiones creadas en juego abierto, tiros totales, tiros a puerta y toques en el área rival. En otras palabras, durante casi una década ha sido, a la vez, uno de los mayores productores de volumen ofensivo y uno de los futbolistas más determinantes en la finalización.

Noticias relacionadas

El anuncio abre ahora dos conversaciones inevitables. La primera, el hueco que deja en el proyecto: reemplazar no es fichar “un extremo”, es intentar sustituir una rutina de gol que el Liverpool ha disfrutado semana tras semana. La segunda, su futuro inmediato: con la salida prevista como agente libre, el mercado se mueve entre rumores (Arabia, MLS o seguir en Europa), mientras el jugador apura sus últimos meses con la intención de despedirse compitiendo al máximo