El rey del juego aéreo

Virgil van Dijk finalizó la temporada 2023/24 con el mejor porcentaje de victorias en duelos aéreos (81,4%) en las cinco principales ligas europeas (más de 100 disputados).

Virgil Van Dijk, holandés de Breda, 32 años, 1,93 y 92 kilos. Defensa central. Fichado por el Liverpool el 1 de enero de 2018. El futbolista que más duelos aéreos ha ganado en lo que va de temporada en la Premier, 112, una media de 4,5 por partido. De los 35 goles que ha marcado en su carrera, 24 han sido de cabeza. El 69 por ciento.

Entre marzo de 2018 (Mikel Merino) y agosto de 2019 (Gabriel Jesús), logró una gesta sin precedentes en el 'football': estuvo 65 partidos sin ser regateado.

"Tengo una exigencia muy alta conmigo mismo y trato de mantenerla. Es más, lo disfruto. Si no llego a ese estándar quiere decir que algo no está bien. Me siento en un buen momento física y mentalmente y siento que soy importante. Esto, para mí, es lo más importante: lo que yo siento, lo que sienten mis compañeros y el entrenador. Con todo el ruido de fuera, sea bueno o malo, no se puede hacer nada", asegura.

Ya el pasado mes de enero y según un estudio del Observatorio de Fútbol CIES, es en este apartado donde el neerlandés no tiene rival. Durante cada partido, Van Dijk gana una media de 4.97 duelos aéreos, lo que supone que gana casi el 80% de balones que disputa por arriba. Unas cifras demoledoras que superan las de Kim Min-Jae (4.06 y 69%) o Danilo Pereira (2.89 y 75%). En LaLiga española, los grandes dominadores son Sergio Ramos (5.22 y 69%) y Jules Koundé (3.61 y 65%).