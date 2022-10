¿Siempre fue un revulsivo en el Real Madrid? Primera titularidad y…

Asensio no brilló en su primera titularidad de la temporada No realizó ni un remate, aunque si contribuyó con la asistencia del 2-1

Marco Asensio no brilló en su primera titularidad de la temporada en el RB Leipzig - Real Madrid correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Ancelotti quiso premiar las buenas actuaciones del balear en Liga: ante el Elche salió del banquillo para marcar el tercer tanto del partido, su segundo del curso, y ante el Sevilla asistió en el 2-1 para romper el marcador.

Ante los alemanes consiguió su primera titularidad del curso, en una temporada peculiar para el atacante teniendo en cuenta que el pistoletazo de salida de esta temporada se dio hace más de dos meses.

Pese a ello, Asensio no brilló y completo un partido bastante gris: no realizó ni un solo remate en todo el partido, dio 36 de 44 pases buenos, no ganó ningún duelo y tuvo 13 pérdidas.

No se atrevió a desbordar, jugó fácil y sin complicarse, algo que pagó caro el Madrid ante un Leipzig mucho más atrevido, tanto en la presión como en la salida de balón.