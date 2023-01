Los dos retos europeos de Raúl de Tomás seducen al Rayo

En Betfair, que el Rayo termine entre los seis primeros genera una tendencia muy positiva con el regreso de Raúl de Tomás como gran aliciente en 2023. RDT tiene también el objetivo de entrar en la primera lista de Luis de la Fuente con la selección y empezar a forjar su trabajo de cara a la Eurocopa de 2024.

Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Betis pero se mostró contento de poder volver a jugar después de cuatro meses sin poder competir al no poder ser inscrito hasta este mes de enero. El delantero madrileño regresó al Rayo el pasado mes de septiembre, pero con el mercado de verano cerrado ha tenido que esperar cuatro meses para poder jugar competición oficial.

"Hicimos un gran partido pero dos acciones de calidad de ellos les permitieron llevarse la victoria. El encuentro se decantó por esas acciones", confesó Raúl de Tomás, al que se le notó falto de ritmo en los treinta minutos que jugó en la segunda parte. "Llevo tiempo entrenando pero no tiene nada que ver la competición con entrenar. También he tenido tiempo para prepararme, pero con una lesión las últimas semanas he estado parado. Seguramente me iré encontrando mejor con el paso de los días", concluyó De Tomás.

El reto del Rayo Vallecano no es sólo el único para Raúl de Tomás. En el horizonte asoma una nueva oportunidad con la selección española. Con el cambio de seleccionador aumentan las opciones de RDT para ser convocado de nuevo con el combinado nacional.

El nueve y la selección española

El asunto del nueve es uno de los debates que tendrá que solucionar Luis de la Fuente. En marzo se dará la primera lista del nuevo técnico de España y Raúl de Tomás es uno de los nombres que más han sonado para ser novedad en la lista. Raúl de Tomás abandonó la concentración de la selección en junio de 2022 por baja médica. No pudo participar en los compromisos internacionales de la Selección en la UEFA Nations League y esa fue su última llamada con Luis Enrique.

El delantero madrileño, de 28 años, afronta su segunda etapa en el Rayo Vallecano, club en el que jugó entre 2017 y 2019 y con el que disputó 66 partidos, marcó 38 goles y celebró un ascenso a LaLiga Santander. De Tomás tiene la competencia en el ataque esta temporada del joven español Sergio Camello, titular hasta el momento y que lleva marcados cuatro goles, el francés Randy Nteka, relegado este curso a un segundo plano, y el colombiano Radamel Falcao, que, a sus 36 años, está teniendo un papel secundario lastrado por las lesiones aunque su calidad siempre queda patente cuando tiene oportunidad de jugar.

Una larga puesta a punto

Hasta el momento, Raúl de Tomás había jugado en los amistosos disputados durante el parón por el Mundial frente al Fenerbahce, Galatasaray, Real Sociedad y Newcastle y unos minutos frente al Betis en el regreso. No marcó, pero cumplió, aunque se le vio falto de ritmo, como reconoció posteriormente su técnico, Andoni Iraola. El técnico vasco está deseoso de poder contar con él más pero también está expectante por unas molestias en una rodilla que podrían alargar unos días su vuelta a la titularidad.

El objetivo de la temporada es la salvación liguera. Disputadas quince jornadas el Rayo es octavo con 23 puntos, a solo dos de Europa y once por encima del descenso. La ilusión es máxima y, aunque Iraola solo quiere hablar de permanencia, entre la afición el optimismo está desbordado y más con el refuerzo que supone para esta segunda mitad de curso de Raúl de Tomás.

El hito del año 2000

Para añadir más retos a la carrera de Raúl de Tomás, está el de clasificar al Rayo en Europa. El 10 de agosto del año 2000 ocurrió algo histórico para el Rayo Vallecano. Después de una temporada en la que incluso el equipo franjirrojo lideró en varias jornadas la Primera División, gracias al fair-play conseguía debutar en competición europea. Hace más de 20 años, el Rayo Vallecano se estrenaba en la competición con una auténtica goleada, ganando por 0-10 al Constelació, equipo de Andorra. No era el único rival al que el equipo franjirrojo eliminó en esa temporada. El Molde, el Viborj, el Lokomotiv y el Girondins también cayeron eliminados de la competición a manos del Rayo Vallecano.

Llegaron hasta Cuartos de final

El equipo fue avanzando fase tras fase hasta que otro rival español, el Alavés, le eliminó en los cuartos de final. Posteriormente, el conjunto vasco llegaría hasta la final cayendo frente al Liverpool. En Liga, esa temporada el conjunto vallecano finalizó en la 14ª posición. Ahora mismo el Rayo está a tres puntos del séptimo clasificado, una plaza que suele dar acceso a Europa. El rendimiento de Raúl de Tomás será clave para ello.