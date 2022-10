Una resurrección necesaria para Ten Hag

Rashford ha logrado el mejor jugador de la Premier League en el mes de septiembre Suma dos goles y dos asistencias, el mismo registro que de enero a agosto de 2022

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, se ha convertido en el jugador del mes de septiembre en la Premier League. Como uno de los nombres propios del equipo de Ten Hag en estas primeras semanas, el extremo ha mostrado su mejor nivel.

El inglés, que ya suma un total de tres tantos y dos asistencias en sus primeros seis encuentros de la temporada 2022/23, ha mejorado su registro en los últimos nueve meses: participó en un total de cuatro tantos de enero a septiembre.

El canterano está siendo importante en la pizarra de Erik Ten Hag y su nivel ha mejorado considerablemente: se ha convertido en el jugador decisivo de antaño y su incidencia en el desarrollo del proyecto en su fase embrionaria es absoluta.

El conjunto dirigido por Ten Hag suma un total de cuatro victorias consecutivas en la Premier League y un total de cinco de los últimos seis entre todas las competiciones: tan solo el tropiezo ante la Real Sociedad en la Europa League ha empañado estos primeros pasos.

2 - Marcus Rashford has won @premierleague player of the month for a second time, and first since January 2019. He registered as many goal involvements in two appearances in September (4 - 2 goals, 2 assists) as he did from January to August 2022 in the competition. Resurgent. pic.twitter.com/hOPlBkNRda