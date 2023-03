El renacer del Atlético ‘Mundial’, bajo el guía de sus nuevos cinco magníficos

La evolución de jugadores como Griezmann, De Paul, Llorente, Carrasco y Morata tras Qatar marca la racha que tiene casi asegurada su plaza en la Champions. Griezmann es considerado por muchos analistas como el mejor jugador de LaLiga al mismo tiempo que sorprende ver el cambio radical de Rodrigo De Paul.

Madrid, 21 de marzo de 2023.- El Atlético de Madrid ha vuelto a su mejor versión. No cabe duda. La victoria contra el Valencia (3-0) confirmó su momento más vivaz de la temporada, reactivado desde el Mundial 2022. Los números son incontestables. Desde la vuelta del parón por el Mundial, el Atlético ha ganado 27 puntos de los 36 disputados, con la única derrota contra el Barcelona por 0-1, con ocho victorias -cinco de ellas en las últimas seis jornadas, con tres empates, con 21 goles a favor, con cinco en contra, con seis encuentros imbatido y ahora en una racha de diez duelos invicto. El Barça es el único equipo que ha sumado más que los colchoneros en este periplo. El Atlético sería segundo en una Liga post mundial y a sólo dos puntos de los culés.

Según los pronósticos de Betfair, que el Atlético de Madrid gane su próximo partido se paga a 1.55€ por euro apostado. Una cuota muy baja teniendo en cuenta que es el Betis el rival que visitará el Metropolitano, un equipo metido en la lucha por la Champions. Que gane el conjunto verdiblanco cotiza a 5€ por euro apostado, sin embargo. No se contempla que el Atlético no esté el año que viene en la Champions League gracias a la fiabilidad alcanzada ahora mismo en el campeonato nacional. De hecho, los colchoneros andan metidos en el sprint para arrebatarle al Real Madrid la segunda posición del campeonato. Ya están a sólo cinco puntos. El Real Madrid, a doce del líder.

Griezmann, ¿el mejor jugador de LaLiga?

Toda esta racha del Atlético tiene a cinco futbolistas como protagonistas que han dado un gran cambio tras el Mundial. El primero, por supuesto, Griezmann, considerado por muchos analistas como el mejor jugador de LaLiga. Otro partido del Atlético de Madrid. Otra exhibición de Antoine Griezmann. Algo que se está convirtiendo en habitual. El jugador francés firmó un gran encuentro ante el Valencia, siendo el encargado de abrir el marcador en la primera mitad y llevando la manija del equipo rojiblanco en ataque. El Atlético se mueve al son del galo, que ya suma nueve tantos y ocho asistencias en el campeonato. Cifras que se van a los números dobles en todas las competiciones, con diez tantos y once pases de gol.

La vuelta del mejor De Paul

Otro renacer tiene en De Paul como un éxito en los últimos partidos. Rodrigo De Paul ya se encuentra al cien por cien de sus molestias físicas y ya está jugando con regularidad en el once titular del Cholo Simeone. De hecho, en los últimos encuentros se está alzando como uno de los mejores jugadores colchoneros y en el último partido ante el Valencia fue el amo y señor de la medular colchonera, cortando acciones del rival y creando oportunidades para los suyos, sin dejar de correr y hacer coberturas. El argentino ha sabido lidiar con su situación, no se ha arrugado en ningún momento y esto la afición colchonera se lo reconoció cuando abandonó el campo el pasado sábado con una ovación atronadora. Vuelve a ser el futbolista que el cuadro madrileño esperaba.

“Vamos para adelante”

Marcos Llorente también fue uno de los protagonistas de la victoria colchonera ante el Valencia. El madrileño asistió a Griezmann en el primero de los goles. “El equipo está disfrutando en los últimos partidos. Cuando salen las cosas bien, cuando el equipo está enchufado, con intensidad, uno disfruta y se lo pasa bien. El equipo va cogiendo dinámica y vamos para adelante”, comentó.

Está claro que algo ha cambiado en el equipo colchonero, pero Llorente asegura que no tienen identificado qué es. “Lo de siempre, no lo podemos saber, seguimos trabajando igual, hay veces que salen las cosas, antes del Mundial no nos salía nada y ahora nos sale todo. ¿Qué hemos cambiado? Antes también queríamos y no nos salía, ahora sale y el equipo está feliz, quiere acabar lo más arriba posible”, explicó Llorente que también está siendo una figura clave.

Carrasco el agitador

Ante el Valencia otro recurso fue Yannick Carrasco siendo uno de los grandes protagonistas de la victoria del Atlético. Desde el primer momento se notó que el belga podía ser el factor diferencial del partido, en esos duelos con Folquier, que tenía muchos problemas para frenarle. Una de las cosas que más desestabilizó al cuadro levantino fueron esos cambios de juego hacia Yannick para que él encarase, se fuese, y generase peligro.

Morata, decisivo

En el ataque no sólo Griezmann ha sido decisivo. Morata en total ha sumado 12 goles en 35 partidos de esta campaña. Titular en 24 de esos partidos, ha dado 3 asistencias también en todo ese tiempo, de forma que el atacante español está siendo una pieza valiosa. Suma los mismos goles que la temporada anterior en la Juventus de Turín. Por tanto, mantiene su regularidad de cara a portería y apunta a seguir siendo pieza esencial la temporada que viene para los madrileños, más ahora que con Depay (otro destacado tras el Mundial) parece haber entrado en una carrera de fondo por ver quién de los dos merece ser escogido por Simeone para ocupar la punta de lanza. A menos que se plantee ahora una venta teniendo en cuenta que el delantero acabará contrato en 2024. Veremos qué sucede. Porque Morata es uno de los nuevos Cinco Magníficos de este Atlético Mundial.