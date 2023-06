El renacer de Alcaraz pone en riesgo el ‘Grand Slam’ con el que sueña Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sólo podrán cruzarse en una hipotética final en Wimbledon. De ganar, Djokovic igualaría los títulos en Londres de Federer En Betfair, el gran favorito es el tenista serbio, pero la victoria de Alcaraz en Queens genera una tendencia muy positiva para el tenista murciano

Una de las grandes virtudes de la precocidad de Carlos Alcaraz es el buen rendimiento en todas las superficies del tenis profesional. Su última victoria en la hierba de Queens completa triunfos en las tres pistas del circuito de la ATP. Con 20 años y un mes, ya ha ganado en hierba, tierra batida y pista dura, algo que ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer consiguieron tan jóvenes como él, con sólo 20 años y un mes de edad. Aún existen cuatro jugadores que lo lograron siendo más jóvenes, mitos como Wilander, Hewiitt, Borg y Jimmy Connors. Palabras (también) mayores.

Según los pronósticos de Betfair, Djokovic sigue siendo el gran favorito para ganar en Wimbledon y se paga a 1.62€ por euro apostado a que así sucede. Que gane Alcaraz cotiza a 4.33€ por euro apostado pero la tendencia cada vez es más positiva para el tenista español que, tras su victoria en Queens, genera un ascenso en la confianza que depositan en él los apostantes. Más si cabe después de ver que sólo una lesión en Roland Garros frenó el ímpetu de un Alcaraz que, ante Nole, planteó momentos de gran tenis. Si el murciano sabe gestionar la tensión de jugar ante un gigante, seguramente será un desafío mayor para el serbio.

"Probablemente es lo más estresante y tenso que he sentido en una pista de tenis. Ha sido muy duro para mí. Nunca había sentido algo como lo que sentí hoy, nunca sentí una presión así como en este partido", dijo Carlos Alcaraz tras caer ante Djokovic en las semifinales de este año de Roland Garros.

Queda claro, tras su buen nivel en Queens, que la hierba no ha mermado sus opciones de superar a Djokovic en Londres y será el gran rival para que el serbio no se lleve el tercer título grande de la temporada. Wimbledon ha confirmado que Alcaraz será el cabeza de serie número uno en el All England Tennis Club mientras que Djokovic partirá como el número dos después de que el español le haya arrebatado el número 1 del ranking ATP. A diferencia de París, Alcaraz y Djokovic sólo podrían cruzarse en una hipotética final. Buena noticia para el espectáculo londinense.

De Budge a Graf pasando por Laver o Court

El gran reto de Djokovic esta temporada es lograr ganar los cuatro Grand Slam del año. Sólo dos jugadores en el circuito masculino y dos jugadoras en el femenino han logrado conquistar los cuatro títulos más importantes en una sola temporada. Tanto Federer, como Nadal o Djokovic lo han tenido muy cerca pero ese recorrido con tanta regularidad ha estado a lo largo de la historia a la altura de muy pocos.

El primer tenista en lograr el ‘completo’ Grand Slam fue John Don Budge en 1938 pero se tiene que englobar este éxito bajo el contexto de que por aquel entonces el tenis era amateur. Más tarde llegó la primera tenista mujer que lo logró y fue Maureen Connolly, una estadounidense que en 1953, y con sólo 19 años, logró los cuatro grandes. En los 60, lo consiguió Rod Laver, en 1970 fue Margaret Court y en 1988 Steffi Graf rompió todas las barreras ganando no sólo los cuatro Grand Slam sino que también conquistó el oro olímpico.

Alcaraz y la presión

El histórico criterio de Wimbledon para confeccionar las listas del torneo cambión en 2021. Los organizadores del torneo de Londres se han ajustado a los rankings de la ATP y la WTA cuando antes lo hacían únicamente valorando los torneos de hierba previos. "Si alguien te dice que es lo mismo tener a Djokovic al otro lado de la red que a otro cualquiera, miente. Los nervios y la exigencia física a la que Nole me llevó en los dos primeros sets provocó todo", sentenció Alcaraz cuando recalcaba la presión que es medirse a Djokovic en cualquier partido.

La realidad es que Djokovic se mueve como pez en el agua en la hierba. Ha ganado hasta en siete ocasiones en Wimbledon, con cuatro de ellas de forma consecutiva, y quiere una octava que le situaría muy cerca del pleno Grand Slam en un año. Empataría en títulos de Wimbledon a Federer, palabras mayores para el serbio en una temporada que puede ser histórica en su obsesión constante por dejar claro a golpe de títulos y victorias que es el mejor tenista que jamás ha existido. Por ahora, sus 23 entorchados de Grand Slam lo coloca por delante de Nadal y Federer, aunque sigue existiendo debate sobre si el serbio es de verdad el mejor en cuanto a clase y calidad o ‘sólo’ el que más títulos atesora.