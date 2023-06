El reencuentro más esperado

El técnico Brendand Rodgers vuelve al Celtic de Glasgow, donde dirigió al equipo de 2016 a 2019 Tras la salida de Postecoglou, Rodgers se había convertido en el favorito a ocupar el banquillo de los católicos

El Celtic ha hecho oficial el regreso a casa de Brendan Rodgers, que firma de nuevo ocn el conjunto católico escocés por tres temporadas, hasta 2026.

Rodgers, que dirigió al conjunto de Glasgow entre 2016 y 2019 dejó le club para firmar por el Leicester City de la Premier League.

El mismo camino hacia la Premier ha tomado el que hasta ahora era el técnico del Celtic, Ange Postecoglou, que tras una gran temporada se ha desvinculado del club.

Los católicos buscaban un sutituto de garantías y lo han encontrado en el técnico irlandés, que ya conoce la casa.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌