⁠⁠Recuerdos de una noche histórica del Athletic en Old Trafford

Las semifinales de la Europa League regresan a San Mamés, y lo hacen con un partido que despierta un sentimiento de nostalgia y de ilusión en la memoria de muchos aficionados al fútbol. Athletic Club y Manchester United se enfrentan de nuevo en una eliminatoria europea que remite inevitablemente a una de las gestas más recordadas del conjunto vasco, como fue la icónica victoria en Old Trafford en marzo de 2012. Ahora, 13 años después de aquel partido de octavos de final que marcó un antes y un después en la historia del club bilbaíno, el fútbol vuelve a poner ante los ojos del mundo un nuevo capítulo de una novela que parece no tener final.

Con el aliciente de que la final de la Europa League se celebre en San Mamés, los de Ernesto Valverde llegan al duelo frente al Manchester United con la convicción de poder superar la última eliminatoria antes de la gran final que pueda suponer su primer título continental. Tras la última victoria en Europa frente al Rangers, los vascos enfilan las semifinales con buenas sensaciones, aun sabiendo que el conjunto inglés es un duro hueso de roer en competiciones europeas, pese a las dudas de las últimas campañas. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el Athletic Club sea el próximo campeón de la Europa League es del 34,72%, la segunda más alta de los cuatro semifinalistas.

Una eliminatoria para la historia

Pero para entender la importancia y el romanticismo futbolístico de esta eliminatoria hay que retroceder al 8 de marzo de 2012. Aquella noche, en Old Trafford, un Athletic Club dirigido por Marcelo Bielsa protagonizó una actuación que sorprendió a Europa. Los vascos vencieron en territorio inglés por dos goles a tres gracias a los tantos de Fernando Llorente, Óscar De Marcos e Iker Muniain. Rooney firmó los dos goles del United, que no fueron suficientes para superar el vendaval de fútbol del cuadro dirigido por el técnico argentino. Si bien lo que más recuerdan los aficionados es el resultado, los nostálgicos de las grandes noches europeas aún ven las imágenes de aquel Athletic que no llegó a Inglaterra con el objetivo de encerrarse ni especular, sino que dio un paso adelante y supo dominar el juego de principio a fin ante el combinado dirigido por Sir Alex Ferguson. Con la sensación del trabajo bien hecho, una semana después, en San Mamés se certificó el pase a cuartos con otra victoria, esta vez por dos goles a uno, obra de Fernando Llorente y Óscar De Marcos.

Aquel equipo acabaría llegando a la final de la Europa League, eliminando en cuartos de final al Schalke 04, con resultados de dos a cuatro en Alemania y un empate a dos en Bilbao, y al Sporting de Lisboa en semis remontando el dos a uno del partido de ida en Portugal con un contundente tres a uno en Bilbao. En la final, disputada en Bucarest, el Athletic Club se enfrentó al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. El conjunto madrileño se impuso con claridad con un sólido tres a cero, en una noche en la que el conjunto de Bielsa no pudo desplegar el fútbol que lo había llevado hasta allí ya que Radamel Falcao se puso la capa de héroe para catapultar a su equipo hacia el triunfo europeo.

Dos proyectos opuestos

Ahora, en 2025, las circunstancias para ambos conjuntos son muy diferentes. El Athletic llega a la semifinal con Ernesto Valverde al frente del banquillo, en su tercera etapa como entrenador del equipo. Con un modelo de juego basado en el control del balón y con un juego más equilibrado y menos vertiginoso que el de Bielsa, el Athletic ha sabido entender en cada partido esta temporada lo que se requería. Además, la posibilidad de que el club dispute una final europea en casa tiene un componente emocional muy profundo. Con una política de cantera única entre los grandes clubes europeos, el equipo ha demostrado que es posible competir sin renunciar a sus principios y en este momento, con una plantilla prácticamente al completo formada por jugadores que proceden de Lezama, el Athletic ha crecido en madurez y responsabilidad, con Iñaki y Nico Williams como líderes del proyecto acompañados de otros futbolistas como Oihan Sancet, Unai Simón o Dani Vivian que están en un gran estado de forma.

Por su parte, el Manchester United está atravesando una etapa de inestabilidad deportiva y de reconstrucción. Lejos quedan los años gloriosos con Ferguson liderando el fútbol europeo y ahora, tras varias campañas lejos de su mejor nivel, el equipo inglés continúa buscando su fútbol. Bajo la dirección de Rubén Amorim, ex técnico del Sporting de Portugal, el Manchester United ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia con jugadores como Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Casemiro o Harry Maguire. A pesar de no lograr consolidarse en la lucha por la Premier League, siendo en este momento el decimocuarto clasificado con apenas 39 puntos, los ingleses tienen puestas todas sus expectativas en la consecución de la Europa League esta temporada, que además les valdría para jugar la Champions el próximo año y volver a estar entre los más grandes del fútbol europeo.