El récord que Ronaldo tiene en los mundiales

En la historia de la Copa del Mundo, pocos nombres pesan tanto como el de Ronaldo Nazário. El delantero brasileño, conocido mundialmente como R9, dejó una huella imborrable en el torneo más importante del fútbol gracias a su potencia, velocidad, definición y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Con 15 goles con Brasil, Ronaldo es el segundo máximo goleador en la historia de la FIFA World Cup, solo por detrás de Miroslav Klose. Su registro no fue producto de la casualidad, sino de una carrera marcada por el talento puro y una relación especial con el gol. Cada vez que vestía la camiseta amarilla, transmitía la sensación de que algo grande podía ocurrir.

Uno de sus datos más impresionantes es que marcó la mayor cantidad de dobles en la historia de los Mundiales, con cuatro partidos anotando dos goles. Esa capacidad para decidir encuentros lo convirtió en una amenaza constante para cualquier defensa. Su actuación más recordada llegó en la final de 2002, cuando Brasil enfrentó a Alemania y Ronaldo firmó los dos goles que dieron el título a la selección sudamericana.

Aquel partido fue mucho más que una final. También fue una reivindicación personal. Cuatro años antes, en Francia 1998, Ronaldo había vivido una noche difícil en la final contra la selección anfitriona. Sin embargo, en Corea y Japón 2002 regresó más fuerte, lideró a Brasil y cerró el torneo como máximo goleador. Su imagen sonriendo con el trofeo en las manos quedó grabada como una de las postales más emblemáticas del fútbol moderno.

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Ronaldo no solo fue un goleador, fue un símbolo. Representó la mezcla perfecta entre técnica brasileña y eficacia europea. Su legado continúa vivo cada vez que se habla de los grandes delanteros de todos los tiempos. Para muchos aficionados, R9 sigue siendo el verdadero “Fenómeno”, un jugador que convirtió los Mundiales en su escenario favorito.