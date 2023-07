El récord de Caicedo que la hace entrar en los libros de historia

La futbolista colombiana solo es superada por Marta, quien marcó tres goles en el Mundial 2003 con solo 17 años En su debut y con 18 años y 153 días, Caicedo marcó el segundo gol de su selección

Linda Caicedo anotó el segundo gol de su selección durante la victoria por dos goles a cero frente a Corea del Sur. En ese momento, la jugadora colombiana se convirtió en la segunda jugadora sudamericana más joven de la historia en marcar en un Mundial tras Marta (Brasil) según datos de OptaJavier.

Con tan solo 18 años y 153 días, además de debutar en un Mundial, la jugadora también perforó la meta surcoreana al filo de la primera mitad. El segundo subía al marcador y Caicedo hacía historia para su país y para el resto del mundo.

Solo Marta (Selección de Brasil), supera este registro durante el Mundial de 2003. La seis veces ganadora del premio a la mejor jugadora del mundo marcó en tres partidos diferentes de un Mundial con tan solo 17 años.

