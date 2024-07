El Real Madrid vuelve a quedarse sin ‘9’

La marcha de Joselu del Real Madrid va a dejar un vacío significativo en la delantera del equipo, y todo ello a pesar de la llegada del, para muchos, mejor futbolista del planeta, Kylian Mbappé. Y es que sin Joselu, Ancelotti se queda sin un ‘9’ puro. Mbappé previsiblemente va a jugar de delantero centro en el esquema del italiano, pero éste no es un ariete al uso. Sus habilidades futbolísticas le llevan a desplazarse por todo el frente de ataque, aprovechando su velocidad y habilidad para desbordar por las bandas, especialmente por la izquierda, lugar que parece estar destinado a Vinicius JR.

Cierto es que Joselu no era ni mucho menos titular para Ancelotti, pero sus 18 goles anotados en la campaña recientemente terminada denotan la importancia que el jugador español ha tenido en el equipo. Esto plantea una cuestión táctica importante para el entrenador blanco, que debe, una vez más, encajar todas las piezas para que su equipo no eche en falta la aportación de un ‘9’ que Joselu he hecho a la perfección durante todo el año. Y la primera prueba llegará el próximo 14 de agosto en la Supercopa de Europa ante la Atalanta, en un duelo en el que los blancos son muy favoritos, según los pronósticos de fútbol de Betfair, para lograr el primer título de la temporada, con una cuota implícita del 66,66%.

El recuerdo imborrable que deja Joselu

Pasarán los años y ningún aficionado madridista olvidará lo que hizo el delantero gallego la noche del 8 de mayo de 2024. Real Madrid y Bayern de Múnich estaban disputando el partido de vuelta de semifinales de Champions League en el Santiago Bernabéu, tras haber empatado a dos en la ida en Múnich. A pesar de la superioridad del conjunto blanco, el marcador seguía reflejando el 0-0, resultado que llevaba la eliminatoria a la prórroga. Sin embargo, a falta de 22 minutos para el final, Davies sembró con un golazo espectacular el terror en las gradas del feudo blanco. Su tanto estaba mandando al Real Madrid a la lona por lo que Ancelotti se vio obligado a reaccionar dando entrada al terreno de juego a Joselu.

Y su aportación al equipo no pudo ser más provechosa. Con un ‘9’ en el césped el equipo blanco cambió radicalmente su manera de afrontar los últimos minutos del partido y empezó a intimidar cada vez más la portería del conjunto alemán hasta llegar a los tres minutos mágicos, del 88 al 91, que siempre quedarán en la retina de Joselu y en la de cualquier aficionado del Real Madrid. En el 88 el español aprovechó un mal rechace de Neuer tras un disparo de Vinicius para empatar la eliminatoria y en 91, un centro de Rudiger para llevar al éxtasis al público del Bernabéu y clasificar a su equipo para la gran final de Wembley.

No cabe duda de que lo lógico es pensar que Mbappé compensará con creces la salida de Joselu (viene promediando en los últimos años 40 goles por temporada), pero también es asumible creer que la ausencia de un delantero centro clásico puede ser un talón de Aquiles para el equipo de Ancelotti, especialmente en partidos, como el del Bayern de Múnich, que parecen imposibles de desatascar hasta la aparición de un Joselu o un delantero centro al uso.

Las razones de Joselu para decir adiós

Ha sido el propio futbolista el que ha decidido no continuar en el Real Madrid. El conjunto merengue estaba dispuesto a abonar los 1,5 millones de euros para activar la cláusula de recompra acordada con el Espanyol, pero el propio delantero ha preferido marcharse para firmar a sus 34 años el que quizá pueda ser su última gran contrato como futbolista.

A parte del asunto económico, la llegada de Mbappé ha podido suponer un espaldarazo casi definitivo para tomar esta decisión, puesto que su participación en el equipo iba a verse todavía más limitada con respecto a la pasada temporada con el astro francés y la irrupción también de futbolistas como Brahim, Arda Guller que está llamado a tener más protagonismo la próxima temporada, a parte de los brasileños Vinicius JR y Rodrygo Goes. Artillería tiene de sobra Ancelotti en la recámara, pero en la nómina de atacantes, por más que rebusque el italiano, no hay un ‘9’.