Un Real Madrid para Modrić

El Real Madrid ya está en EEUU para afrontar su gira estadounidense. Una cita en la que los blancos jugarán sus primeros partidos serios del verano (ya hubo un partidillo de entrenamiento contra el Albacete), pero todavía sin muchas de sus estrellas, prolongadas sus vacaciones por la presencia de estos jugadores en las fases finales de la Eurocopa o la Copa América. Los que estarán, en algunos casos, lo harán de primeras, con la necesidad de ponerse a punto. Algo que no le sucederá a Luka Modric, por galones, historia y recorrido, la estrella merengue de este recorrido por tierras norteamericanas. Foco inversamente proporcional al protagonismo que seguramente tendrá en esta campaña, quién sabe si la última como merengue.

Luka Modrić jugará al menos una temporada más en el Real Madrid. Y ya van 13. El croata de 38 años se niega a abandonar el deporte que tantas alegrías le ha reportado a lo largo de su

vida y en concreto, su casa en esta última década. Tras la consecución de la 15ª Champions League del conjunto blanco, el croata alegó que se siente muy feliz en la capital de España ya que tiene fuerzas y motivación para seguir jugando y peleando una temporada más en el equipo de sus sueños: “Siempre he creído en mí mismo. Si alguien me hubiera dado un papel

para escribir lo que quería cumplir en mi carrera habría tenido miedo de escribir todo lo que he logrado. No me lo esperaba, pero aquí estoy y me encuentro contento”. Y es que a Luka Modrić no le han faltado ofertas para poder cambiar de club esta temporada, como las recibidas por parte de Arabia Saudí donde triplicaban su salario actual, pero el futbolista balcánico ha querido continuar un año más en la que es su casa, el Real Madrid, a pesar de que ya la temporada pasada su papel fue secundario en los planes de Ancelotti y su rendimiento en cuanto a número de minutos jugados descendió notablemente.

En la 23-24 disputó 32 partidos en liga, siendo titular en 18 de ellos y sumando 1.685 minutos, una media de 52 por partidos. En Champions League su rol fue muy similar al del resto de la temporada con 11 partidos jugados de 13 posibles, siendo titular en tres de los 11 y con 412 minutos a sus espaldas (media de 37 minutos).

El último superviviente

El Balón de Oro de 2018 quiere seguir vinculado al Real Madrid, aunque sabe perfectamente que su intervención en la temporada será muy similar a la de la pasada campaña. El ‘10’

merengue es el único superviviente de aquella famosa tripleta en el centro del campo que tantas alegrías y títulos aportaron al Real Madrid y que formaron nada más y nada menos que

Carlos Henrique Casimiro, ahora en el United a las órdenes de Erik ten Hag y Toni Kroos, que puso punto final a su carrera en la temporada 23/24, poniendo la guinda al pastel con un

doblete espectacular de Liga y Champions League. Una retirada por todo lo alto, y posiblemente en el mejor momento de su carrera.

El nuevo capitán del Real Madrid

Esta temporada será especial para Luka Modrić ya que, tras 12 años en el conjunto blanco, estrenará capitanía en el Real Madrid. La marcha de Nacho a Arabia Saudí le sitúa como el

jugador más veterano de la plantilla y el encargado de portar el brazalete por delante de Dani Carvajal y Lucas Vázquez, los siguientes en la lista.

Modrić, leyenda mundial

El croata ha vestido la camiseta blanca en un total de 534 partidos, perforando el arco rival en 39 ocasiones. Su palmarés es envidiable, siendo el jugador con más títulos (26) en los 122 años del club, entre ellos, 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Pero la cosa no queda ahí. Con su selección también ha superado la barrera de los 150 partidos. En concreto ha disputado 178 encuentros, convirtiéndose en leyenda de Croacia y consiguiendo el récord de más partidos jugados con su selección.

En esta nueva temporada el jugador balcánico tiene la opción de convertirse en solitario en el jugador que ha levantado más trofeos en la casa blanca, empezando en apenas en unas

semanas (14 de agosto) con la Supercopa de Europa, donde según las apuestas de Betfair, el Real Madrid es favorito al título frente al Atalanta con una probabilidad implícita del 64%.

El esquema que perjudicaría al croata

La llegada de Kylian Mbappé a la casa blanca podría alterar los esquemas de Carlo Ancelotti para poder dar cabida al elenco de estrellas con el que cuenta el cuadro merengue. Si el técnico italiano decide variar el esquema de juego y pasar a un 4-3-1-2, el perjudicado en este caso sería Rodrygo Goes y Bellingham seguiría jugando de enganche por detrás de Vini Jr y

Mbappé. En este caso Luka Modrić podría disfrutar de algún minuto más a lo largo de la temporada. Si por el contrario Carletto mantiene su esquema habitual de 4-3-3, sería Bellingham el que retrasaría su posición al centro del campo, opacando aún más las posibilidades de juego del croata. Una decisión difícil para el técnico italiano que recuerda a la que vivió Carlos Queiroz en el Real Madrid cuando el conjunto blanco fichó a los ‘galácticos’. Un plantel de leyendas con Ronaldo Nazario, David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane… donde el técnico blanco tuvo que hacer encaje de bolillos para que todas las estrellas del conjunto madridista tuvieran cabida.