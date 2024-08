El Real Madrid, ante otro dilema a lo David Beckham

Tras siete años de incertidumbre, de si sí o si no, de esperanzas y decepciones para la familia blanca, Kylian Mbappé se ha convertido finalmente en jugador del Real Madrid. El francés es ahora la estrella del madridismo que desde niño había soñado, aunque eso sí, tras su fichaje, la incógnita que ha surgido entre los aficionados madridistas es la de la posición en la que el astro galo jugará en el conjunto blanco.

Delantero centro, escorado a la izquierda, ocupando el carril derecho... Su demarcación favorita hasta la fecha ha sido la de extremo izquierdo, sin embargo, también se ha adaptado a jugar en el eje de ataque en el París Saint-Germain en la etapa donde compartía vestuario con otras estrellas mundiales como Neymar y Messi. De las tres posiciones de ataque, Mbappé también ha jugado en la derecha, aunque hay que remontarse a la etapa previa a 2018 y el Mundial de Rusia, donde el galo se adaptó a otras demarcaciones en la zona ofensiva para conseguir un puesto como titular en su selección.

Ahora la película ha cambiado por completo y ha pasado de ser promesa a uno de los mejores jugadores del mundo y referente mundial. Eso sí, el mayor problema es que su puesto favorito en el terreno de juego colisiona con el puesto preferido de otra leyenda madridista como Vini Jr. Ambos jugadores se sienten felices partiendo desde la izquierda, pero uno de los dos tendrá que adaptar su posición en este nuevo Real Madrid que es favorito a todo. En LaLiga, según las apuestas de fútbol de Betfair, tiene un 69% de probabilidades implícitas de repetir título.

Mbappé, ¿el sacrificado?

A priori, todo parece indicar que el sacrificado en el esquema de juego del Real Madrid será Kylian Mbappé, que en honor a su nuevo dorsal, podría hacer las veces de delantero centro, acompañado por Rodrygo en la derecha y Vini Jr en la izquierda. El futbolista brasileño de Río de Janeiro ha acumulado más de 50 goles partiendo desde la izquierda y se ha consolidado en los últimos dos años como uno de los mejores jugadores del mundo en esta demarcación. De hecho, el ‘7’ del Real Madrid se postula como el favorito al Balón de Oro esta temporada y cambiarle de posición en favor del nuevo fichaje galáctico blanco podría traer conflictos en el vestuario.

A partir de agosto veremos como Ancelotti resuelve este puzzle que se asemeja muchísimo al de la etapa de los galácticos del Real Madrid, donde la llegada del astro mundial, David Beckham, a un conjunto plagado de estrellas supuso también un quebradero de cabeza para el conjunto blanco, sobre todo, al contar ya con un extremo derecho de nivel mundial como Luis Figo.

La solución del técnico blanco de aquella época, Carlos Queiroz, fue desplazar al portugués hacia la banda izquierda para dejar el carril diestro a la nueva joya inglesa y que ambos futbolistas tuvieran cabida en un elenco de grandes estrellas. Fue la primera vez que Luis Figo tuvo que readaptar su posición por un nuevo fichaje galáctico de Florentino Pérez, situación similar que había vivido anteriormente Raúl González ante la llegada de otras estrellas como Ronaldo Nazario para el beneficio colectivo

La llegada de Mbappé, problema para Jude Si finalmente Kylian actúa de nueve en el Real Madrid y Vini Jr y Rodrygo le acompañan en las bandas, otro jugador relevante en el conjunto blanco tendría que adaptar su posición. Este futbolista no es otro que Jude Bellingham, que en la pasada campaña aterrizó en el club merengue y se convirtió en el máximo goleador del conjunto blanco, ganándose el cariño del Santiago Bernabéu gracias a su calidad, esfuerzo y entrega en el campo. De hecho, su espectacular temporada en el Real Madrid y su desempeño con Inglaterra en la Eurocopa le han llevado a situarse entre los grandes favoritos para llevarse el Balón de Oro esta temporada, por lo que parece que su puesto en el once inicial también es fijo para Carletto.

Del 4-3-3 al 4-3-1-2

Ancelotti tiene un problema. ¡Bendito problema! Aunque habrá que ver si con la llegada de Mbappé el técnico italiano del Real Madrid decide cambiar su típico esquema de 4-3-3 por un posible 4-3-1-2 donde le permitiría a Mbappé jugar como delantero centro, pero con mayor espacio para moverse, lo que podría suponer también una buena solución para su encaje en el equipo, aunque el sacrificado en este caso sería Rodrygo Goes. Y es que cabe recordar que Kylian Mbappé ya jugó como delantero centro durante una temporada en el PSG, acompañado por Neymar y Messi en la faceta ofensiva, pero sus quejas fueron más que plausibles al técnico Christophe Galtier por actuar en esa demarcación.

Tras la Copa América, Rodrygo y Vini Jr se unirán al staff madridista en la pretemporada durante la gira americana, pero habrá que esperar unas semanas más para ver a Kylian Mbappé incorporándose a las filas blancas y conocer finalmente el puesto que le designa Ancelotti en el once.