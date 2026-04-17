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El Real Madrid se acostumbra a una frontera que antes rompía

La eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich, en datos

La eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich, en datos

La eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich, en datos / Perform

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El golpe en Múnich no solo dejó al Real Madrid fuera de la Champions: dejó también una sensación de cambio de época. Con la eliminación ante el Bayern en cuartos (derrota 4-3 en la vuelta y 6-4 en el global), el club blanco encadena dos temporadas consecutivas quedándose a las puertas de las semifinales, algo muy poco habitual en su historial reciente.

El dato es tan contundente como triste para el madridismo: en las dos últimas temporadas el Madrid ha fallado en llegar a semis dos veces, las mismas que en las 14 ediciones anteriores combinadas. Es decir, entre 2010/11 y 2023/24 solo se había quedado fuera de semifinales en dos ocasiones; ahora ha repetido ese “freno” en apenas dos cursos.

La eliminación de este año, además, tuvo un guion cruel. El Madrid llegó a estar por delante varias veces, con Arda Güler como figura y Mbappé sumándose al marcador, pero el partido se rompió en el tramo final: la expulsión de Camavinga dejó al equipo con diez y el Bayern lo castigó con dos zarpazos tardíos para cerrar la remontada.

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Más allá de la noche, la lectura es clara: el Real Madrid, acostumbrado a vivir en mayo, empieza a repetir un techo competitivo que antes era excepción. Y en un club donde la Champions marca el termómetro de todo, quedarse dos años seguidos en cuartos no es una anécdota: es una alerta.

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