El Real Madrid se acostumbra a una frontera que antes rompía

El golpe en Múnich no solo dejó al Real Madrid fuera de la Champions: dejó también una sensación de cambio de época. Con la eliminación ante el Bayern en cuartos (derrota 4-3 en la vuelta y 6-4 en el global), el club blanco encadena dos temporadas consecutivas quedándose a las puertas de las semifinales, algo muy poco habitual en su historial reciente.

El dato es tan contundente como triste para el madridismo: en las dos últimas temporadas el Madrid ha fallado en llegar a semis dos veces, las mismas que en las 14 ediciones anteriores combinadas. Es decir, entre 2010/11 y 2023/24 solo se había quedado fuera de semifinales en dos ocasiones; ahora ha repetido ese “freno” en apenas dos cursos.

La eliminación de este año, además, tuvo un guion cruel. El Madrid llegó a estar por delante varias veces, con Arda Güler como figura y Mbappé sumándose al marcador, pero el partido se rompió en el tramo final: la expulsión de Camavinga dejó al equipo con diez y el Bayern lo castigó con dos zarpazos tardíos para cerrar la remontada.

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Más allá de la noche, la lectura es clara: el Real Madrid, acostumbrado a vivir en mayo, empieza a repetir un techo competitivo que antes era excepción. Y en un club donde la Champions marca el termómetro de todo, quedarse dos años seguidos en cuartos no es una anécdota: es una alerta.