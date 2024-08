El ⁠Rayo, un cementerio de elefantes

El Rayo Vallecano cumple 100 años esta temporada y entre manos tiene una bomba de mercado que podría poner el broche de oro a su centenario. Hablamos nada más y nada menos que de James Rodríguez, la estrella del combinado colombiano que ha brillado en la reciente Copa América con un gol, cinco asistencias y siendo elegido el mejor jugador del torneo, a pesar de incluso no haber levantado el trofeo de campeón en detrimento de la argentina de Leo Messi. 1-0 con gol de Lautaro fue el resultado de la gran final.

El futbolista de 33 años recién cumplidos se encuentra actualmente sin equipo tras finalizar su etapa con el São Paulo brasileño, por lo que sería una oportunidad de oro para intentar cerrar el fichaje del ‘10’ cafetero a coste cero. James ya ha dejado las puertas abiertas a un posible regreso a Europa para volver a brillar como ya lo hiciera en su anterior etapa. Una situación muy similar a la vivida en 2014, cuando el Mundial de Brasil le encumbró para fichar por el Real Madrid y tocar el estrellato.

Un sueño factible

Ahora es el Rayo Vallecano el que sueña con James, aunque la situación no es la más prolífera debido a varios factores. El primero, su ficha, demasiado elevada para un club humilde como el madrileño. Lo segundo, el interés de varios equipos europeos para hacerse con los servicios del astro colombiano.

A pesar de los posibles impedimentos, el club rayista, con su presidente Martín Presa a la cabeza, son optimistas y creen que el fichaje del astro colombiano podría ser factible al igual que anteriormente sucedió con otras leyendas del fútbol mundial como Toni Polster, el delantero austriaco que disputó 34 partidos y marcó 14 goles en la 92-93, Hugo Sánchez, leyenda mexicana del Real Madrid que jugó más de 30 encuentros y anotó 17 tantos en la 93- 94 o Radamel Falcao, que disputó 80 encuentros y marcó 12 goles en tres temporadas.

También pasó por el Rayo Laurie Cunningham, ex del Real Madrid o del Manchester United quien, a sus 32 años, firmó por los franjirojos en 1988 y completó una gran temporada en Segunda. El verano después de aquella campaña, en julio de 1989, falleció desgraciadamente en una accidente de tráfico. Incluso Maradona jugó en el Rayo. Hugo, no Diego. El hermano del ‘Pelusa’ estampó el apellido ilustre de la familia al competir con los madrileños en dos temporadas. Primero, en Segunda precisamente en la temporada en la que Cunningham estuvo en Vallecas, la 1988-1989. Ese año este centrocampista ejerció en Vallecas durante 37 partidos. Un curso después, ya en Primera, también fue un habitual de aquel equipo dirigido por Felines. Sus cuatro goles en la élite (antes había marcado seis en Segunda) no sirvieron para que el Rayo no perdiera la categoría. Hugo Maradona (fallecido en 2021 a los 52 años) abandonó Vallecas y no volvió a jugar en España.

A lo Falcao

Martín Presa y David Cobeño pretenden emplear la misma fórmula que utilizaron para firmar al compatriota de James, el 'Tigre' Falcao, que militó en el club entre 2021 y 2024 y siempre dejó un buen recuerdo sobre la afición de Vallecas. De cara a puerta su tino no fue el de otras temporadas en LaLiga, también entendible debido a su edad más avanzada, pero a pesar de ello el delantero se dejó el alma por el conjunto madrileño y por dejar las mejores sensaciones. Este verano, ya a sus 38 años, ha decidido marcharse a su país, a Millonarios, después de una gran carrera en Europa.

El Rayo Vallecano finalizó decimoséptimo en la pasada campaña, solamente por delante de los tres conjuntos que descendieron a Segunda División (Cádiz, Granada y Almería). El fichaje de James Rodríguez serviría de impulso para afrontar la nueva temporada 24-25 donde los madrileños ya se han hecho con los servicios de Embarba y Gumbau para darle aire fresco a la plantilla y conseguir objetivos más ambiciosos que simplemente la permanencia. La liga comienza para el Rayo Vallecano el domingo 18 de agosto y su primer duelo es a domicilio frente a la Real Sociedad, donde según los pronósticos de Betfair, los donostiarras son claramente superiores con una probabilidad implícita de victoria del 70% por un 15% de probabilidades de victoria de los madrileños. La posible llegada de James igualaría más la contienda en un duelo donde de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos conjuntos, el Rayo Vallecano no ha conseguido la victoria en ninguna ocasión (dos empates y dos victorias para la Real es el bagaje).