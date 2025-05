⁠⁠De Raúl a Xavi: futbolistas estrellas, entrenadores sin estrella

Raúl González Blanco ha anunciado el final de su etapa como entrenador del Real Madrid Castilla. Después de siete temporadas en el banquillo del filial blanco, el que fuera uno de los máximos referentes del club ha decidido poner punto y final a su andadura en la entidad madridista. La noticia coincide con la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco, un puesto al que también aspiraba Raúl y que ahora se le aleja por lo menos en el corto plazo. Con el nuevo técnico en el banquillo del primer equipo, el Real Madrid buscará de la mano del tolosarra levantar el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos el próximo mes de junio. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el conjunto merengue sea el próximo campeón es del 22,22%, la más alta de todo el torneo.

Raúl, el ídolo que no terminó de tener recompensa

Durante su etapa en el Castilla, Raúl ha destacado por su compromiso con la formación de los futbolistas más jóvenes, así como por potenciar el talento y por intentar implementar una idea de juego propia pero que fuese de la mano con los valores y principios del Real Madrid. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Esta temporada, que parecía ser la de la consagración de una plantilla que quería luchar por el ascenso a Segunda División, ha sido cuanto menos irregular. Tras encadenar varias rachas de resultados negativos, el combinado blanco ha finalizado el curso fuera de los puestos de playoff con 54 puntos, con 12 victorias, 18 empates y ocho derrotas en 38 partidos. Si bien para Raúl también era la oportunidad de demostrar que estaba preparado para dirigir el primer equipo, la llegada de Xabi Alonso ha cambiado por completo los planes del técnico madrileño.

Genios del centro del campo que no triunfaron

Pero no solo Raúl González no ha sido capaz de triunfar en el banquillo del club en el que es leyenda. Otros, como Xavi Hernández, tampoco han tenido demasiado éxito. El catalán regresó al Barcelona en 2021 con la intención de devolver al equipo de su vida la identidad que había perdido, pero aunque logró conquistar una Liga y una Supercopa de España, no consiguió mantener la regularidad en las competiciones europeas ni crear una plantilla verdaderamente competitiva. A pesar de la confianza que la directiva de Joan Laporta puso en él, su proyecto se terminó antes de lo previsto y precipitó el fichaje de Hansi Flick al banquillo culé.

Otro de los ex jugadores que trataron de buscar ampliar su leyenda es Frank Lampard, quien tras una brillante carrera como jugador en el Chelsea asumió la dirección técnica del equipo. En su primera etapa, mostró confianza en jugadores jóvenes e intentó consolidar su modelo de juego. Sin embargo, ante los malos resultados, fue destituido antes de terminar la temporada. Posteriormente, regresó de manera interina tras la salida de Graham Potter, aunque tampoco a la segunda pudo levantar ningún título.

Andrea Pirlo también se incorporó a la Juventus como técnico sin una gran experiencia previa. Fue nombrado entrenador del primer equipo tras un breve paso por las categorías inferiores tras la destitución de Maurizio Sarri y en su única temporada pudo levantar la Supercopa y la Copa de Italia, aunque tras la eliminación del conjunto italiano de la UEFA Champions League fue destituido.

Dos casos similares en Inglaterra e Italia

En Inglaterra, Ole Gunnar Solskjaer también quiso probar suerte en los banquillos. Recordado y amado por los aficionados del Manchester United se hizo cargo del primer equipo en 2018 después de la salida de José Mourinho. Sin embargo, pese a la confianza que había puesta en el ex futbolista y aunque logró llegar a una final de la Europa League, los malos resultados acabaron por ser determinantes y fue despedido en noviembre de 2021.

Por su parte, en Italia, Gennaro Gattuso tuvo una experiencia similar en el AC Milan. Tras su paso como jugador, asumió el banquillo con la expectativa de transmitir su carácter competitivo. A pesar de algunos buenos partidos, el equipo no logró clasificarse para la Champions League. Su salida fue consensuada, y desde entonces ha tenido etapas irregulares en otros clubes como el Nápoles, el Valencia o el Olympique de Marsella.