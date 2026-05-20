Rashford, Raphinha y un dato prácticamente inédito

Durante años, cada falta cerca del área en el Camp Nou tuvo nombre propio. Leo Messi convirtió el libre directo en una rutina, en una amenaza casi administrativa. Desde su marcha, el Barcelona había perdido esa sensación. El equipo seguía teniendo talento, pero ya no transmitía la misma seguridad cuando el balón quedaba parado a veinte o veinticinco metros de la portería.

Por eso el dato tiene más peso que una simple curiosidad estadística. Por primera vez en la era Opta, iniciada en la temporada 2003/04, dos jugadores distintos del Barça han marcado un gol de falta en dos partidos seguidos en casa en una misma Liga: Marcus Rashford ante el Real Madrid y Raphinha frente al Betis. Dos lanzadores diferentes, dos rivales de peso y una señal para un equipo que había visto cómo esa vía de gol se reducía desde la despedida de Messi.

El tanto de Rashford en el Clásico llegó en un partido de máxima carga simbólica. El inglés abrió el camino ante el Real Madrid y reforzó una victoria que terminó inclinando el título del lado azulgrana. Una semana después, Raphinha repitió la escena ante el Betis con otro libre directo, esta vez para abrir el marcador en el último partido liguero en casa. El Barça cerró el encuentro con triunfo por 3-1 y con el brasileño como uno de los protagonistas.

La estadística también ayuda a medir el vacío que dejó Messi. En septiembre de 2023, Ferran Torres marcó ante el Betis el primer gol de falta directa del Barça desde el argentino, después de una larga sequía y 41 intentos sin premio, según recogió Goal. Aquel dato resumía la pérdida de eficacia de un equipo que había pasado de tener al mejor especialista del mundo a buscar nuevos ejecutores.

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Ahora, con Rashford y Raphinha, el Barça ha vuelto a sumar una amenaza que parecía secundaria. No es solo una cuestión estética ni un detalle para la hemeroteca. En partidos cerrados, una falta directa puede desbloquear una tarde, cambiar un título o recordar que el balón parado también forma parte del plan.