La 'rara avis' de LaLiga

El Alavés tiene un serio problema esta temporada. Los de Coudet no encuentran ni el buen juego ni los resultados y siguen estancados en los puestos de descenso. El equipo no gana ni en su feudo, algo poco común durante las pasadas campañas, puesto que Mendizorroza siempre había sido un pilar fundamental en los objetivos del conjunto vasco. En caso de no lograr la salvación, el varapalo económico puede ser de órdago y podría perder a diferentes jugadores clave.

Uno de ellos puede ser Kike García. El de Motilla del Palancar termina contrato en verano y la situación del equipo no invita a una renovación. El jugador es consciente de que no seguiría en el Alavés en caso de que se bajara a segunda, por lo que su ampliación de contrato sigue en espera.

Kike es una clara 'rara avis' en el Alavés. Mientras el equipo no logra sumar victorias, el delantero no deja de 'facturar' y suma ya 11 goles. En la clasificación de máximos goleadores de la competición, únicamente tiene por delante a jugadores de la talla de Lewandowski, Mbappé, Budimir, Sancet y Raphinha. Según informan distintas fuentes, diferentes equipos de LaLiga siguen de cerca al jugador. Pese a su veterana edad (35 años), sus 11 goles no han pasado desapercibidos y distintos conjuntos ya le han llamado a la puerta.