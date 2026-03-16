Raphinha se disfrazó de Messi: Hat-trick, MVP y una marca que el Barça no veía desde 2019

El FC Barcelona celebró una tarde de fútbol desatado en el Camp Nou con un protagonista total: Raphinha. El brasileño firmó su tercer hat-trick desde que viste de azulgrana y lo hizo en un escenario con historia, porque nadie en el Barça lograba tres goles en un mismo partido contra el Sevilla desde que lo hiciera Lionel Messi en febrero de 2019. Una actuación redonda, coronada además con el reconocimiento de MVP, que no solo impulsó el marcador, sino que reforzó la sensación de que el extremo atraviesa uno de sus momentos más determinantes del curso.

El partido fue un intercambio de golpes con dominio culé y pegada constante. El Barça se impuso 5-2 y Raphinha abrió su cuenta pronto, marcando dos penaltis en la primera mitad (uno con mucha sangre fría) antes de completar el triplete nada más volver del descanso, en una acción que terminó entrando tras un desvío.

El equipo de Hansi Flick, pese a introducir rotaciones pensando en compromisos próximos, mantuvo el control del ritmo y encontró socios para acompañar el festival: Dani Olmo y João Cancelo también se sumaron a la goleada, mientras el Sevilla logró recortar en momentos puntuales, sin llegar a inquietar el desenlace.

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Más allá de los goles, el valor de la noche está en el mensaje: Raphinha no solo anotó, sino que asumió galones, resolvió desde la responsabilidad y apareció cuando el partido pedía un golpe final. Y, como guiño emocional, el encuentro dejó otra imagen potente para el barcelonismo: el regreso de Gavi tras varios meses de baja, entrando en el tramo final con el brazalete y recibiendo una ovación de alivio. Con victorias así, el Barça no solo suma puntos: gana impulso y confirma que tiene un atacante capaz de decidir partidos grandes por sí solo.