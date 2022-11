La rajada de Cristiano Ronaldo, ¿puerta abierta para el fichaje bomba de Vlahovic?

En Betfair, se contempla como factible que los red devils sean los mejores posicionados para arrebatar al delantero serbio a la Juventus en invierno Se da por hecha la marcha de CR7 y se activa en Old Trafford la búsqueda de un delantero centro clásico que en la actualidad no tiene Ten Hag

El cierre del fútbol europeo antes del Mundial ha dejado unas declaraciones explosivas de Cristiano Ronaldo que invitan a pensar que su etapa en Old Trafford ha terminado. El portugués dice sentirse “traicionado” por Erik Ten Hag lo que conlleva que, a no mucho tardar, el conjunto de Old Trafford pueda verse obligado a reforzarse con un delantero centro y decir adiós a Cristiano en el mercado de invierno.

Uno de los debes de la plantilla del Manchester United obedece a la figura del nueve. Con Rashford o Martial, Ten Hag no parece del todo convencido que ambos sean la solución siendo más segundos puntas que el clásico delantero como si tienen sus rivales. Si el City tiene a Haaland, el Liverpool a Darwin Núñez o el Tottenham a Kane, muchos son los que señalan que la próxima inversión de los red devils va a ser un ariete. Según los pronósticos de Betfair, Dusan Vlahovic puede ser la gran sorpresa y, aunque, la predicción señala más a su continuidad en Italia, la sombra del United emerge con fuerza.

Que Vlahovic se quede en la Juventus esta temporada se paga a 1.33€ por euro apostado pero no es descartable, ni mucho menos, la opción del Manchester United. Tras las declaraciones de Cristiano Ronaldo, los pronósticos de Betfair han generado una dinámica que aumenta el valor del United y se paga a 7€ por euro apostado a que el delantero serbio ficha antes del 1 de febrero por los diablos rojos. Precisamente Vlahovic fue el ‘recambio’ de Cristiano Ronaldo en la Juventus y luce su dorsal ‘7’. Los caminos de ambos vuelven a enredarse.

Delantero de cuna

La historia de Vlahovic responde a la figura de un delantero centro total que hace años no aparece por Old Trafford. Un 28 de enero nació y en esa misma fecha protagonizó los dos traspasos más importantes de su prometedora carrera deportiva. Nacido en Belgrado, conocido como el "Batistuta del Siglo XXI" fichó por la Juve el mismo día que cumplió 22, igual que hizo en sus 18 cuando el Partizán lo traspasó a la Fiorentina.

Empezó a jugar al fútbol en una pequeña escuela donde siempre se le vio competir contra los mayores. A los 10 años ya hacía golazos y gracias a eso fue que no tardaron en interesarse los clubes más grandes del país. Lo hizo el Estrella Roja -campeón de la Copa de Europa en 1991- , con el que se probó, pero finalmente se inclinó por el Partizán, el eterno rival, cuando tenía 14 años.

Después de dos años en el club, tuvo su primera oportunidad de debutar con el primer equipo en la jornada 23 de la Super Liga Srbije 2015-16, con apenas 16 años y 22 días. Fue ante el OFK Beograd y participó 20 minutos en un encuentro que terminó en derrota (2-1) para los suyos. De esa forma, se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Partizán, algo que le sumó valor cuando apenas una semana más tarde se transformó en el más joven en hacerlo en un derbi. Como si fuera poco, apenas dos meses después fue el más joven en hacer un gol. Y así se construyó la carrera de una verdadera promesa.

La apuesta de la Fiore

En 2018, la Fiorentina pagó 1,9 millones de euros por el pase del delantero, que llegó a la Serie A como un refuerzo más y se terminó por transformar en el jugador más valioso del plantel. Justamente el beneficio para la Viola estuvo en la notable faena de Vlahovic, que gracias a sus goles y su calidad para resolver dentro del área logró acumular tentaciones desde los gigantes europeos, a tal punto de elevar el valor de su ficha a 70 millones de euros y fichar por la Juventus.

Juventus y Manchester United están lejos de estar en su mejor momento y será clave que ambos recuperen el terreno perdido a corto-medio plazo. Por ello, tanto para la Juve, en retener al jugador, como para el United, en poder ficharlo, puede estar una de las claves del futuro. El Mundial es un nuevo escaparate para Vlahovic con una selección que promete ser una de las animadoras del torneo y con una delantera de primer nivel.

Una Serbia muy fiable en el Mundial

Serbia une a Mitrovic, uno de los mejores delanteros del momento en la Premier, con el talento de Tadic, Kostic (compañero de Vlahovic en la Juve) o Luka Jovic, exjugador del Real Madrid. Además, en un grupo con Camerún, Brasil y Suiza, los serbios aspiran a la segunda plaza como un objetivo muy factible y con Vlahovic como referente. Según los pronósticos de Betfair, que Vlahovic sea la Bota de Oro del Mundial se paga a 51€ por euro apostado, algo muy difícil pero que habla de lo valorado que está el delantero de la Juve.