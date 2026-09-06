Radu: un MVP para el Celta

Radu cuajó una de sus mejores actuaciones en LaLiga y fue decisivo para mantener su portería a cero ante la Real. El guardameta del Celta respondió con seguridad cada vez que fue exigido y terminó el encuentro con cinco paradas, una actuación que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas del partido. El rumano firmó así su segunda mejor actuación en la competición en un encuentro en el que consiguió dejar su portería imbatida. Solo hay una actuación que supera la de este partido: la que protagonizó el pasado mes de diciembre ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En aquella ocasión, Radu tuvo todavía más trabajo y terminó realizando siete paradas. También logró mantener el cero en su portería, convirtiendo aquel encuentro en su mejor actuación hasta la fecha en LaLiga sin encajar goles. Ahora, con cinco intervenciones decisivas, el portero vuelve a demostrar que puede ser un seguro bajo palos. Su actuación resultó fundamental para que su equipo resistiera las acometidas del rival y acabara el encuentro sin recibir ningún tanto.

Un partido que, además, le valió el reconocimiento como MVP. Radu fue el gran responsable de que el equipo mantuviera la portería a cero y volvió a dejar una actuación de garantías en un escenario de máxima exigencia. Radu cuajó una de sus mejores actuaciones en LaLiga y fue decisivo para mantener su portería a cero. El guardameta respondió con seguridad cada vez que fue exigido y terminó el encuentro con cinco paradas, una actuación que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas del partido.

El rumano firmó así su segunda mejor actuación en la competición en un encuentro en el que consiguió dejar su portería imbatida. Solo hay una actuación que supera la de este partido: la que protagonizó el pasado mes de diciembre ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, Radu tuvo todavía más trabajo y terminó realizando siete paradas. También logró mantener el cero en su portería, convirtiendo aquel encuentro en su mejor actuación hasta la fecha en LaLiga sin encajar goles.

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