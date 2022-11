La racha de la Juve enciende la Serie A y desafía al FC Barcelona en la Europa League

En Betfair, se contempla como una posibilidad cada vez más factible que el equipo turinés pueda aspirar a la Serie A a pesar de estar a 10 puntos del líder La Juve ha ganado cinco partidos de forma consecutiva en liga y lo ha hecho sin recibir ningún gol. Aún quedan dos partidos con el Nápoles que está invicto

La Juventus ha emprendido un camino de remontada rumbo a solventar su grave crisis de resultados, ésa que la ha desterrado de la cabeza en la Serie A y apeado de la Champions en Europa. La realidad es que la Juventus está volviendo y eso ya es noticia tras un horrible inicio de temporada. Según los pronósticos de Betfair, estos últimos partidos generan una tendencia muy positiva de cara a su candidatura por la liga y también en la competición europea para el retorno de los torneos domésticos y continentales tras el Mundial. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, el relanzamiento de los bianconeri se alberga como opción creciente. Y todo con el mismo capitán del barco.

Tras la eliminación en la Liga de Campeones, muchas son las voces que pedían la destitución de Massimiliano Allegri pero la directiva turinesa pronto se apresuró a confirmar al técnico italiano a pesar de la enorme distancia con el liderato y el hecho de caer a la Europa League. Según los pronósticos de Betfair, que la Juve gane la Serie A se paga a 12€ por euro apostado cuando hace tan sólo un mes registraba el doble.

Muchos motivos pueden hacer pensar en que la Juve puede acabar remontando. Uno de ellos es que el nivel del Nápoles es difícil de mantener. Los sureños aún no han perdido y la realidad es que desde los tiempos de Maradona en los 80, el club napolitano no ha conseguido nunca el título de liga. Esa presión, unida al hecho de disputar la Champions, les puede generar un desgaste importante y que aproveche una Juve que pareció tocar fondo en octubre.

Una evolución que tiene respuesta en el vaticinio final

El reto de la Juve también será ahora la Europa League como le sucede al FC Barcelona y sobre todo meterse en puestos de Liga de Campeones para la temporada que viene por la vía de la Serie A, es la prioridad. Según los pronósticos de Betfair, que la Juve gane la Europa League se paga a 11€ por euro apostado, aunque con una tendencia muy positiva en las últimas semanas gracias a su racha en liga. Un factor clave para los de Allegri serán los refuerzos que puedan llegar en el mercado de invierno. Porque en enero se esperan cambios en el seno de la plantilla de la Vecchia Signora, toda vez que este club necesita cambios sustanciales. Pero en su seno piensan también más allá y ahora en concreto en terminar de consolidar su centro del campo de cara al siguiente curso.

Los refuerzos para 2023

Tal y como ha desvelado informaciones locales, el agente de Sergej Milinkovic-Savic ha estado en Italia. Acaba contrato en 2024 con una Lazio que sabe de la complejidad de renovarlo, y que si no es así llegará el momento de venderlo a un buen precio el verano que viene. Pero los biancocelesti también pelean ahora por grandes objetivos. Autor de 5 goles y 7 asistencias en 19 partidos jugados el balcánico, es como ya sabemos un jugador que marca las diferencias en cada partido. Y que tiene todavía la asignatura pendiente de dar el salto a un grande. La Juve parece ser el club mejor colocado y daría un plus a la plantilla muy importante.

Solidez defensiva

La victoria sobre el Hellas Verona como visitante no solo significó ponerse a tiro en la pelea por los primeros lugares, sino también alcanzar los cinco triunfos de manera consecutiva y sin recibir goles para Juventus en la Serie A, nuevamente bajo el mando de Massimiliano Allegri. No es un hecho que se pueda dejar pasar tan fácil, debido a que no solo representa una gran mejora sino que no lo conseguía desde 2018 también con el mismo entrenador.

Por lo tanto, cada partido cuenta para seguir alimentando la ilusión de ganar el Scudetto tras dos temporadas. Si bien no fue la mejor noche para el equipo en el Marcantonio Bentegodi, el gol de Moise Kean le permitió achicar distancia con el Nápoles, el líder de la Serie A, aún a 10 puntos y que sólo ha concedido 2 empates y ninguna derrota en 14 partidos. Aún quedan dos Nápoles-Juve en la Serie A, el primero será el 13 de enero, poco después de haber terminado el Mundial. Fecha para comprobar si se puede creer en esta Juve.