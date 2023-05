El PSG se parte en mil pedazos

El conjunto parisino cayó derrotado en casa frente al Lorient y la tensión entre el entrenador y la plantilla es palpable Luis Campos lanzó un mensaje de unión para afrontar el final de temporada

Las cosas no están para tirar cohetes en París. El PSG atraviesa un bache importante en su temporada cuando está cerca de cerrar el título de la Ligue 1. En la pasada jornada, los de Galtier tropezaron en casa frente al Lorient (1-3) y las críticas apuntan al equipo por la posibilidad de que el Olympique de Marsella les arrebate el liderato.

Hace unas jornadas parecía cuestión de tiempo que el conjunto parisino cantase el alirón, pero la situación ahora está más apretada. El Marsella es segundo a cinco puntos, con cinco jornadas restantes por jugar.

Christophe Galtier no tiene asegurada su continuidad en el equipo y todo apunta a que no seguirá la próxima temporada. Tras la derrota, el técnico criticó la actuación de todo el equipo. "Es otra derrota que no llega en el momento adecuado. Durante 20 minutos estuvimos ausentes. Necesitamos una conciencia colectiva, pero sobre todo individual", explicó.

Luis Campos, asesor deportivo del club, también lanzó un mensaje de unión apelando al sentido colectivo de la plantilla. "Necesitamos a la afición, a los jugadores, al entrenador y a todo el personal para terminar bien la temporada. Hicimos un trabajo difícil en un año difícil, estamos todos juntos para conseguir este título", afirmó.

Los partidos que le restan al PSG en el tramo final de Liga:

Troyes - PSG (Jornada 34 - 7 de mayo)

PSG - Ajaccio (Jornada 35 - 13 de mayo)

Auxerre - PSG (Jornada 36 - 21 de mayo)

Strasbourg - PSG (Jornada 37 - 27 de mayo)

PSG - Clermont (Jornada 38 - 3 de junio)