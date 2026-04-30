PSG y Bayern convierten la Champions en “baloncesto”

Lo que se vivió anoche en París no fue un partido normal: fue un intercambio de golpes que dejó una estadística inédita en Europa. El PSG–Bayern de ida de semifinales de la Champions terminó 5-4 y se convirtió en la primera vez que, en una semifinal europea (de cualquier competición), ambos equipos marcan 4 o más goles. Un marcador de locura que explica por qué el encuentro fue descrito como “antológico” y “una locura” incluso por sus propios protagonistas.

Además, el partido entra en otra lista muy exclusiva dentro de la Champions moderna: solo es el segundo encuentro de fase eliminatoria en la historia de la UCL en el que los dos equipos anotan al menos cuatro. El precedente era mítico: el Chelsea 4-4 Liverpool de los cuartos de final 2008/09 en Stamford Bridge.

El guion fue de ida y vuelta desde el inicio. Kane abrió el marcador de penalti, el PSG respondió con velocidad, el Bayern volvió a engancharse… y el partido se fue al descanso ya cargado de tensión. En la segunda parte, los locales llegaron a abrir una ventaja amplia, pero el Bayern volvió a levantarse con un arreón final que dejó la eliminatoria completamente abierta para la vuelta en Múnich.

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Más allá del show, el 5-4 deja un mensaje: cuando dos gigantes se desordenan, la Champions se vuelve impredecible. Y si la ida fue un festival, la vuelta amenaza con otro capítulo para la historia.