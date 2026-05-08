El PSG amenaza el récord goleador del Barça

El Paris Saint-Germain afrontará la final de la Champions League ante el Arsenal con un reto histórico añadido. Más allá del título, el conjunto francés tiene a tiro uno de los grandes registros ofensivos de la Copa de Europa: el récord de goles en una misma campaña, establecido por el FC Barcelona en la temporada 1999-00 con 45 tantos.

El PSG es, a día de hoy, el único equipo que todavía puede superar esa marca. El Bayern de Múnich, que también había amenazado el récord durante toda la competición, se quedó fuera tras caer en semifinales ante los parisinos y cerrar su participación con 43 goles. El equipo de Luis Enrique, en cambio, elevó su cuenta hasta los 44 tantos y tendrá una última oportunidad en la final contra el Arsenal.

La cuenta es clara: el PSG necesita un gol para igualar el registro histórico del Barça y dos goles para firmar un nuevo récord absoluto desde la creación de la Copa de Europa en 1955. Si marca dos o más ante el conjunto inglés, el campeón francés alcanzaría al menos los 46 goles, dejando atrás la plusmarca azulgrana que se mantiene vigente desde hace más de dos décadas y que se consiguió con menos encuentros.

El dato refuerza la dimensión ofensiva del PSG en esta Champions. Su camino hasta la final no solo le ha permitido pelear por el título, sino también situarse al borde de una cima estadística que parecía reservada al Barça. Ahora, en Budapest y ante el Arsenal, el equipo parisino puede convertir su temporada europea en la más goleadora de la historia del torneo.

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En el plano individual, el gran referente ofensivo del PSG en esta Champions está siendo Khvicha Kvaratskhelia, máximo goleador del equipo con 10 tantos. Por detrás aparece Ousmane Dembélé, con 7 goles, seguido de Vitinha, con 6, y Désiré Doué, con 5. Un reparto coral que explica los 44 goles acumulados por el conjunto parisino antes de la final y que refuerza la idea de un PSG menos dependiente de un único finalizador que en etapas anteriores.