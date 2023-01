Los pronósticos se giran hacia Luis Enrique tras el fiasco atlético en el derbi copero

Varias informaciones dudan de la continuidad de Simeone en el Atlético y señalan vías contractuales para romper la relación si no hay Champions. En Betfair, genera optimismo que el Atlético esté entre los cuatro primeros, pero es el curso que más dudas deja en las apuestas frutos de una mala temporada.

El Atlético es Diego Pablo Simeone y Diego Pablo Simeone es el Atlético. Pero en la vida nada es eterno. Mucho menos en el fútbol. La continuidad del argentino en el club que entrena desde hace más de una década está en entredicho. La culpa lo tienen los resultados. El Atlético está fuera de Europa (cayó eliminado de la Champions sin siquiera opción de repesca en la Europa League), también fuera de la Copa del Rey (eliminado por el Real Madrid a partido único en el Bernabéu) y con dificultades para meterse entre los cuatro primeros. Ésta última es la clave del futuro del Cholo en la capital.

En los últimos tiempos ha cobrado fuerza informaciones que sugieren que la no clasificación atlética para la Champions haría que el contrato actual del argentino tuviera que renegociarse, esto es, que podría ser vía abierta para la salida del entrenador, visto que sus emolumentos son elevados e inasumibles si no hay ingresos por la vía europea. Siempre, según esta información, Simeone tendría que rebajar su salario (rebajarlo mucho) en el caso de que el Atlético no terminara la Liga entre los cuatro primeros, algo que tiene a su alcance, pero no tan garantizado como años atrás.

Pronósticos firmes… pero con reservas

Según los pronósticos de Betfair, que el Atlético se clasifique entre los cuatro primeros esta temporada se paga a 1.50€ por euro apostado, es decir que todavía se le tiene bastante fe al cuadro rojiblanco. La ausencia de otra competición puede ayudar al cuadro rojiblanco a centrar su objetivo, pero el devenir de la temporada no es bueno. De ahí que la cuota, que en otras temporadas daba mucha más probabilidad implícita al Atlético, ahora se quede en el 67%. En otras temporadas podía alcanzar el 80 o 90% a estas alturas de curso.

Solo en la temporada 2017-18 el Atlético no acabó entre los dos primeros en su grupo de Champions. En aquel grupo de 2017 con Chelsea, Roma y Qarabag, fue tercero con siete puntos en su haber, pero acabó levantando la Europa League. En Liga, terminó segundo por detrás del FC Barcelona. Esto es, supo reconducir el rumbo. Nada parecido a la actual crisis del tercer equipo con más presupuesto en Primera División.

¿Matrimonio roto?

Estos ingredientes se mezclan a la hora de analizar el panorama colchonero. Y por primera vez en mucho tiempo, hay muchas voces entre el aficionado atlético que critica la gestión que Simeone está haciendo de su plantilla y el estilo de juego con el que se despliegan los colchoneros. A todo ello, emergen casos como el de Joao Félix, donde también hay división de opiniones entre los que creen que el bajo rendimiento del luso (ahora cedido en el Chelsea) es cosa de su propia apatía, y los que señalan que Simeone es el culpable. Sin el Cholo, apuntan, Joao Félix podría acercarse al jugador determinante que se vio en el Mundial.

Así las cosas, hay dudas sobre el banquillo. Y ahí emerge de nuevo la figura de Luis Enrique, candidato ya en 2011 al banquillo colchonero cuando, finalmente, fue Simeone el escogido. Según los pronósticos de Betfair, que el Atlético de Madrid sea el próximo destino de Luis Enrique, se paga a 8€ por euro apostado y tiene una tendencia muy positiva hacia esta opción. A pesar de su buena fama como técnico, a Luis Enrique no le ha ido demasiado bien en su trayectoria como entrenador más allá de la (brillantísima) excepción del FC Barcelona. Inició su carrera en los banquillos en el filial culé. Su primera toma de contacto fue en la extinta Segunda B durante el curso 2008-2009. Ascendió a Segunda y en la categoría de plata hizo un fantástico papel de la mano de los Thiago, Nolito y compañía. Ese tercer puesto final le hizo pensar que era el momento de crear su camino fuera.

Mala experiencia fuera

La única experiencia en el extranjero de Luis Enrique fue en la Roma, y a su vez la primera con un primer equipo profesional más allá de las inferiores del FC Barcelona. Sin embargo, su propuesta de juego no casó con la plantilla ni con la afición y ello tuvo impacto en los resultados: eliminado en la previa de la Europa League, séptimo puesto en la Serie A y en la Copa no llegó a las rondas finales. Según los pronósticos de Betfair, que regrese a Italia se contempla como algo bastante improbable y se paga a 21€ por euro apostado a que así suceda, en este caso con la Juventus como equipo mejor posicionado.

Después de Italia, Luis Enrique regresó a España tras un año sabático y fue el Celta de Vigo quien confió en sus ideas para crecer deportivamente. Y así lo hizo con una plantilla que venía de salvarse por los pelos la campaña anterior para llevarla hasta la novena plaza. Buen resultado, pero no excelso. Ni frío, ni calor. El Atlético de Madrid podría ser su entorno ideal para recuperar el prestigio perdido con un proyecto para cambiar muchas cosas.

Todo es por la resaca de la Champions

En sus cuatro primeras participaciones, desde la temporada 2013-14, el Atlético siempre había acabado como primero de su grupo en Fase de Champions, sumando 16, 13, 13 y 15 puntos. Esta última cifra la consiguió en un grupo con Bayern, PSV y Rostov, para poner en comparativa el calado de sus rivales con lo que ha caído este año. Brujas, Oporto, y Bayer Leverkusen han eliminado al Atlético de Europa. Quizá por esa dinámica en el viejo continente, donde había continuidad, no se miraba tanto a otros torneos como la Copa del Rey. Pero en la actual campaña podría haber salvado la temporada.