La primera dosis de realidad del Brighton en la Premier

La sensación de la Premier League en los últimos meses recibe, por primera vez, desde su estadía en la máxima categoría en Inglaterra una dosis como la que ha recibido hoy en Villa Park.

El conjunto dirigido por De Zerbi ha visto como los de Emery le endosaban un set en un encuentro que vio el estreno goleador de Ansu Fati. Un Hat-trick de Ollie Watkins y los goles de Ramsey, Douglas Luiz y Estupiñan, en propia meta, dieron un toque de atención al Brighton & Hove Albion.

Según datos de OptaJoe, es la primera vez que los 'seagulls' han concedido seis o más goles en un solo partido de la máxima categoría, y la primera vez en cualquier partido de liga desde la derrota por 6-0 ante el West Ham en la Championship en abril de 2012.

